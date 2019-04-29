شفافیت و فسادستیزی در شهرداری آبادان خط قرمز شورای شهر است

عبدالله کعبی شامگاه امروز در حاشیه آئین روز شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداری‌ها در خط مقدم ارتباط با شهروندان قرار دارند و امیدواریم این نشست‌ها آثار و برکات بسیاری برای مدیریت شهری به ارمغان آورد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه شهرداری اظهار کرد: اداره کردن شهر در شرایط کنونی بسیار دشوار است و آنچه امروز شاهدش هستیم، می‌تواند به عنوان نماد بارزی از کارهای سخت و پرتنش تلقی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با بیان اینکه تمامی اعضای شورای شهر، مدیران و کارکنان شهرداری دغدغه پیشرفت، توسعه و اصلاح امور را دارند، تصریح کرد: مصوبات و حاصل اجماع نظر اکثریت اعضای شورای شهر، بایستی به عنوان دیگر محورهای فعالیت و اقدامات مدیران شهرداری مد نظر قرار گیرد.

کعبی یادآور شد: افرادی که در بدنه مدیریت شهری فعالیت می‌کنند باید به این برنامه‌ها باور داشته باشند و اعضای شورای شهر را در این فضا همراهی و همیاری کنند.

وی از شفافیت، انضباط مالی و مبارزه با فساد به عنوان هدف و رویکرد اصلی منتخبان شورای پنجم شهر آبادان نام برد و گفت: شفافیت و فسادستیزی در مسائل مدیریت شهری خط قرمز اعضای شورای شهر است و از این موضوعات به هیچ وجه نخواهیم گذشت، طبق نظرسنجی‌های انجام شده، شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن، در طول عمر فعالیت شهرداری‌ها پیوسته از این نقطه آسیب دیده‎اند و بیشترین میزان نارضایتی‌ها مربوط به عدم تحقق شفافیت و فسادهای مالی شهرداری است، بسیاری از مدیران و کارکنان شهرداری شبانه‌روز برای حفظ و ارتقای آبروی سازمانی و سرمایه اجتماعی تلاش می‌کنند اما اقلیتی فرصت‌طلب در حال تضییع آنها هستند.

کعبی با اشاره به اینکه مقوله فساد به طور صرف به موضوع رشوه محدود نمی‌شود و اگر در زمینه‌ای صرفه و صلاح شهرداری مدنظر قرار نگیرد نیز جلوه‌ای از فساد است، تصریح کرد: رضایتمندی و پاسخگویی به مردم سومین موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت شهری، خدمتگذار مردم است و رابطه نابرابر میان ارباب رجوع و کارمندان بایستی متوازن شود.

وی یادآور شد: شورای شهر از بدنه شهرداری انتظار دارد که امورات مردم و شهروندان را در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و به آنها پاسخ مناسب داده شود، پاسخگویی مناسب، درست و سریع به معنای افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و از سویی کسب درآمد برای شهرداری است، کاهش فساد مهمترین دستاورد تحقق این مهم، است.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با تاکید بر اینکه بایستی از قوانین و مقررات در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی به کار شهروندان استفاده شود، گفت: باید رویکرد ما به نحوی باشد که از تبصره‌های قانونی و ماده‌های مصوب در جهت گره گشایی امور استفاده کنیم.

کعبی با بیان اینکه عملکرد مدیریت شهری را باید از نگاه دیگران مورد ارزیابی قرار دهیم، افزود: خدمات روزمره شهرداری در حوزه‌های مختلف باید اطلاع رسانی شود تا مردم و شهروندان در جریان آنها قرار گیرند و از حجم اقدامات و هزینه‌های مدیریت شهری برای اداره شهر آگاهی یابند.

وی اظهار کرد: اعضای شورای شهر آبادان در قبال مردم متعهدند و باید به تعهدات خود عمل کنند و به طور قطع تحقق این امر نیازمند عزمی جدی در شهرداری است چرا که اگر شفاف نباشیم، مدیون مردم خواهیم شد.

وی تصریح کرد: از آنجائیکه شرایط اقتصادی سال ۹۸ دشوار است لذا مدیریت شهری باید هزینه‌های خود را به حداقل برساند.

به گفته وی نارضایتی نسبت به بدنه شهرداری به دو دسته نیروی انسانی (کارکنان) و شهروندان تقسیم می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با بیان اینکه بدنه دو هزار نفری کارکنان شهرداری بلندگوهای مدیریت شهری هستند که می‌توانند از عملکرد شهرداری دفاع کنند، گفت: امروز همین ظرفیت عظیم از ما گلایه دارند ضمن آنکه شهروندان نیز از عملکرد شهرداری ناراضی اند، سرمایه اجتماعی شهرداری بایستی ارتقا یابد و از این رو کارکنان می‌توانند مهمترین نقش را در تحقق این امر ایفا کنند.