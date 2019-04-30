مراسم بزرگداشت شهید جهاد مغنیه با عنوان «آقازاده مقاومت»

محمدعلی مؤمنی‌ها دبیر کنگره بین المللی شهدای جهان اسلام با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به معرفی شهید جهاد مغنیه به عنوان شهید شاخص جبهه مقاومت سال ۹۸، به همت فعالان فرهنگی عرصه بین الملل و دانشجویان، مراسم بزرگداشت این شهید والامقام همزمان با سالروز تولد ایشان در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۸ در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) تهران، قطعه ۲۵، جنب خانه شهید و یادمان شهدای نهضت جهانی اسلام برگزار می‌شود.

به گفته دبیر کنگره شهدای جهان اسلام در این مراسم که با حضور میهمانانی از چند کشور همراه خواهد بود، حسین اکبری، نادر طالب زاده و زینب مهانا سخنرانی و محمد رسولی شاعر آئینی کشور و گروه سرود «نسیم قدر» به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

مؤمنی‌ها در پایان از عموم امت شهیدپرور و رسانه‌ها و خبرنگاران جهت حضور در این مراسم دعوت کرد.