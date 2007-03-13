فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه"تهران امروز" در صفحه تلویزیون به برنامه های ورزشی برای تعطیلات عید، معرفی فیلم های سینمایی در ایام نوروز و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما پرداخته است. در صفحه سینما مطلبی به یاد رسول ملاقلی پور، نگاهی به خبرسازترین سینماگران سال 85، فیلم "مهمان" سعید اسدی به روایت تهیه کننده که نقدی بر فیلم مکمل آن شده و "جایی در دوردست" خسرو معصومی به روایت بازیگر پرداخته است. در صفحه پایانی هم، بلاتکلیفی بازسازی سالن های تئاتر، گزارش مراسم تقدیر از سینماگران دفاع مقدس و گپ روز با ناصر طهماسب مورد توجه قرار گرفته است.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر حرف های بازیگران و کارگردانان درباره تله تئاتر را منعکس کرده و در صفحه دوم به بهانه نمایش آثار حامد صحیحی، مطلبی را آورده است. سخنان وزیر ارشاد در مراسم تقدیر از فیلم های برتر دفاع مقدس، اعتراض سینمایی به تحریف تاریخ در فیلم "300" و بازدید اعضا کمیسیون فرهنگی مجلس از مصلا تهران اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه به تولید تله فیلم جدید سیروس مقدم برای شبکه یک، دیدار رئیس صدا و سیما با رئیس شبکه خبری الجزیره و گزارش کوتاهی از مراسم تقدیر از سینماگران دفاع مقدس پرداخته و در صفحه امروز گفتگویی دارد با تهیه کننده مجموعه "جابر بن حیان". معرفی تله فیلم، مجموعه های نوروزی و برنامه های امروز شبکه های مختلف سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است. گزارش نشست خبری بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر، انتشار 47 هزار عنوان کتاب در سال 85 و برگزاری جشنواره بین المللی نوروزستان عناوین برجسته صفحه پایانی هستند.

"همشهری" در صفحه فرهنگ مطلبی را به انگیزه برپایی نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران منعکس کرده که مکمل نگاهی به سمپوزیوم مجسمه سازی ایتالیا در صفحه تجسمی شده است. مطلبی انتقادی و تحلیلی در مورد فیلم بحث برانگیز "300" در صفحه سینما و خبر پایان فیلمبرداری "حس پنهان" مصطفی رزاق کریمی و نتیجه بازدید و مذاکره نمایندگان مجلس درباره نمایشگاه کتاب در صفحه ادب و هنر آمده است.

روزنامه "آینده نو" در صفحه اول گفتگوی نیویورک تایمز با عباس کیارستمی را به بهانه نمایش فیلم های او در نیویورک منعکس کرده و در صفحه اول ادب و هنر مطلبی دارد درباره رمان "پنین" اثر برجسته ولادیمیر ناباکوف و همچنین گزارش شب ادبیات سوئیس در خانه هنرمندان و در انتها آشنایی با پابلو آنتونیو کوآدرا، شاعر و نظریه پرداز اهل نیکاراگوئه. در صفحه دوم هم سخنان دبیر بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر، انتشار مجدد کتاب "درباره نمایش" ژان پل سارتر و برگزاری کارگاه آموزش موسیقی فرهنگ شریف در لندن منعکس شده است. سوسن تسلیمی و جابر عناصری چهره های روز امروز هستند.

روزنامه "اعتماد" در صفحه تلویزیون گزارش پشت صحنه مجموعه "قرارگاه مسکونی" جواد رضویان، انتقاد فارابی از نمایش نوروزی فیلم های خارجی در تلویزیون و رویدادهای حوزه تلویزیون را منعکس کرده و در صفحه پایانی به استقبال از پل استر و رمان جدیدش در فرانسه، بازتاب اظهارات شمقدری درباره فیلم "300" و گپی با مریم معترف کارگردان نمایش "عمو هاشم" پرداخته است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر، برگزاری روز جهانی شعر در شیراز، بازدید اعضا کمیسیون فرهنگی مجلس از مصلا تهران و گام اول جشنواره بیست و ششم تئاتر را مورد توجه قرار داده است. "حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگویی دارد با گویندگان مجموعه خارجی "پرستاران" و در ادامه چند خبر کوتاه را منعکس کرده است. گزارشی از دوسالانه چاپ دستی، اعلام حضور 144 ناشر در نمایشگاه کتاب تهران و فراخوانده شدن هنرمندان عکاس کشور به مسابقه سراسری عکس "خرمشهر، حماسه مقاومت" عناوین برجسته صفحه پایانی هستند.

"آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر به مراسم قدردانی از سینماگران دفاع مقدس، برگزاری برنامه "یک روز با مهرجویی" بدون حضور وی و خبرهای کوتاه برنامه های نوروزی پرداخته است. "جوان" در صفحه پایانی مراسم تقدیر از فیلمسازان دفاع مقدس، معرفی برترین متون نمایشی کودکان با موضوع پیامبر اعظم (ع) و گرامیداشت یادرفتگان در قطعه هنرمندان در پنجشنبه آخر سال پرداخته است.

روزنامه "کارگزاران" در صفحه ادبیات به رمان "یازده روی رأس" ژانت اوانوویچ و ترجمه کتاب "بیگانه" کامو توسط لیلی گلستان پرداخته و در صفحه کتاب، متن سخنرانی دکتر انوری در پنجمین نشست سالانه انتشارات سخن با بزرگان فرهنگ و ادب را آورده است. گزارش از نمایش هایی که مجوز اجرا نگرفتند، انتقاد فارابی از نمایش نوروزی فیلم های خارجی در تلویزیون و گفتگو با تعدادی از اهالی دوبله درباره زنده یاد خسرو شایگان اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

"همبستگی" در صفحه ادب و هنر به اشکالات دوپاره برگزار شدن نمایشگاه کتاب تهران، حرف های نویسنده مجموعه "زیر تیغ" به کارگردانی محمدرضا هنرمند، نشر کتاب در سال 85 و معرفی نامزدهای عجیب ترین عنوان کتاب سال 2006 پرداخته و بالاخره روزنامه "ابتکار" در صفحه پایانی نگاهی دارد به فیلم "اخراجی ها" مسعود ده نمکی به نقل از مهر.