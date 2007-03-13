ارایه تسهیلات ویژه سازمان تامین اجتماعی به افراد تحت پوشش

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 86 کل کشور بر اساس بند (ح ) تبصره 14 مقرر کردند در چارچوب مفاد بند ج ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه ، 15 درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای فصل مربوطه برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیر دولتی در کلیه شهرها به جز شهرهای مرکز استان (مرکز استانهای مناطق محروم از این امر مستثنی هستند) اختصاص می یابد، به نحوری که تا 25 درصد هزینه احداث این بیمارستانها تامین در اختیار این گروه ها قرار گیرد وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود.

همچنین به وزارت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شد برای نظارت بر مراکز تولید وتوزیع مواد خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارایه می کنند از افراد حقیقی و یا حقوقی که صلاحیت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تایید شده است استفاده نماید.

نمایندگان همچنین در بند (م) این تبصره به سازمان تامین اجتماعی اجازه دادند در سال 1386 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان وجوانان هزینه مربوط به خدمات مشاوران در زمینه بهداشت روانی فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توان بخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان های آموزشی دانشگاه های غیر دولتی بپردازد.

همچنین بر اساس بند (ن) مقرر شد در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودروی مناسب در نظر جسمی و حرکتی به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 26/10/1378 به بنیاد شهید و امید ایثارگران اجازه داده شد برای تامین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (40 درصد سهم دولت بابت سود و کارمزد تسهیلاتی به جانبازان) تضمین و در قالب بودجه سنتواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران منظور نماید.

نمایندگان در بند (س) این تبصره تصویب کردند در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 مبلغ یک هزار و پانصد و شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص یابد.