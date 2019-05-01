۷۵ درصد پرونده های جرایم سایبری مربوط به برداشت های غیر مجاز است

سرهنگ علی سرحدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری بیش از ۷۵ درصد از پروندههای حوزه جرایم سایبری مربوط به برداشتهای غیر مجاز از حساب بانکی افراد است.
وی افزود: با توجه به گسترش تبلیغ و انتشار اپلیکیشن های موبایلی جعلی در شبکههای اجتماعی تحت عناوین مختلف نظیر دوست یاب، صیغه یاب، ردیاب و … و هدایت قربانیان به درگاههای فیشینگ، لازم است شهروندان توجه و دقت کافی را به این موضوع داشته باشند و از دانلود و نصب اپلیکیشن های ناشناس و فریبنده خودداری کنند.
رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان گفت: در کنار اقدامات اثرگذاری که در برخورد با جرایم این حوزه و شناسایی و انهدام باندهای فعال در زمینه ایجاد صفحات فیشینگ صورت گرفته، با پیگیریهای پلیس فتا و اقدام خوب بانک مرکزی، امکان دسترسی به رمز دوم یکبار مصرف برای انجام خریدهای اینترنتی فراهم شده و لازم است حتماً شهروندان با مراجعه به بانک افتتاح کننده حساب نسبت به فعال سازی آن اقدام کنند.
سرهنگ سرحدی بیان کرد: با فعال سازی این سرویس در هر تراکنش رمز یکبار مصرف با مدت زمان فعال بودن حداکثر به مدت ۴۰ تا ۶۰ ثانیه در اختیار کاربران قرار میگیرد و عملاً از دسترسی مجرمان به حسابهای کاربران از طریق فیشینگ یا سایر روشها خودداری میکند.
رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس زمان بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ارائه سرویس مذکور توسط بانکها از ابتدای خرداد ماه اجباری میباشد بنابراین رمزهای دوم ایستا کاملاً حذف و از تاریخ مذکور به بعد رمزهای دوم به صورت پویا ارائه میشوند.
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