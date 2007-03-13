معاون حقوقی وزیر علوم در گفتگو با مهر خبر داد : رسیدگی به پرونده دوم دانشگاه هاوایی در 23 اسفند

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشگاه هاوایی اکنون دو پرونده دارد، افزود: به پرونده دوم دانشگاه هاوایی در جلسه علنی دادگاه 23 اسفند ماه در شعبه 13دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.

وی اظهار داشت: پرونده اول دانشگاه هاوایی که از سال گذشته در دیوان عالی کشور با شکایت وزارت علوم و بهداشت تشکیل شده است، پس از بررسی ها و دادگاه تجدید نظر به دیوان عالی ارجاع داده شده که دیوان تاکنون موضعی در مورد آن نگرفته است.

معاون حقوقی و پارلمانی گفت: پرونده دوم نیز در رابطه با شکایت وزارت علوم به دنبال موضع نگرفتن دیوان عالی از سال 1380 مطرح شد. این پرونده پس از چندی تبرئه شد و اکنون به جریان افتاده است.

وی اضافه کرد: این موسسه هیچگونه مجوزی برای فعالیت خود از وزارت علوم دریافت نکرده است. دست اندرکاران این موسسه و فعالیت و سوابق کاری آنها مورد بررسی وزارت علوم قرار گرفته و نامعتبر بودن آن اثبات شده است.همچنین وزارت علوم اعتبار دانشگاه هاوایی آمریکا را که این موسسه ادعای شعبه آن در ایران را دارد، به رسمیت نمی شناسد و اعتبار آن توسط دفتر حفاظت از منافع نیز بررسی شده است.

وی گفت: وزارت علوم هیچ اطلاعی از مسئولین دانشگاه هاوایی ندارد و نمی داند دست اندرکاران تأسیس این موسسه غیرمجاز در کجا به سر می برند.

به گزارش مهر، وزارت علوم از آذر ماه سال جاری در انتظار رأی دیوان عالی در خصوص دانشگاه هاوایی است. در این تاریخ نیز دکتر حسینی به مهر اعلام کرده بود: وزارت علوم مدارک و اطلاعات لازم را در زمینه غیرمجاز بودن دانشگاه هاوایی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین کمیسیون اصل نود ارائه داده است. اکنون اقدامات لازم باید توسط شعبه 13دیوان عالی کشور صورت گیرد و رأی خود را در زمینه دانشگاه هاوایی اعلام کند.