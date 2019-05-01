به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آرزوهای دست ساز» از مجموعه تاریخ شفاهی با موضوع پیشرفت است که توسط میلاد حبیبی نوشته شده و به ماجرای شکلگیری یک شرکت دانشبنیان میپردازد که در ۱۸۴ صفحه و در سال ۱۳۹۸ منتشر شده است.
چند خط از این کتاب را در ادامه میخوانید: زمینهای که بچهها وارد آن شده بودند، زمینۀ حساس و مهمی بود و تجهیزات موردنیازشان کارکرد دوگانه داشت. هم در کارهای معمولی از آن استفاده میشد و هم در سامانههای فضایی، موشکی و راداری. اوایل تازهکار بودند و از این مسائل اطلاعی نداشتند. از خیلی چیزها اطلاع نداشتند؛ نه از تحریمهای داخلی، نه از تحریمهای خارجی. هرچقدر حساسیت بیشتر میشد، تحریمها شدیدتر میشد. هرچقدر تحریمها شدیدتر میشد، کار سختتر میشد. هرچقدر کار سختتر میشد، نگرانیشان بیشتر میشد. اما نگرانی از تحریمهای خارجی بیجهت بود، چون دور زدنشان سادهتر از آن چیزی بود که فکرش را میکردند. مسئلۀ اصلی تحریمهای داخلی بود. تحریمهای داخلی را چگونه باید دور میزدند!؟
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از ۴ تا ۱۴ اردیبهشت ماه در غرفه شماره ۴۲ راهروی شماره ۲۰ سالن ناشران عمومی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران واقع در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) پذیرای عموم علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی است.
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