همکاری ایران و سوریه عامل کلیدی برقراری امنیت در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر،" دیوید پتریوس" در گفتگو با شبکه خبری ای بی سی ادعا کرد :" مسلما ایران در حال آموزش و مسلح کردن شبه نظامیان در عراق برای مبارزه با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست."

وی با بیان اینکه همکاری ایران و سوریه در کاهش خشونت ها در عراق یک عامل کلیدی خواهد بود، مدعی شد: بمبگذاران انتحاری از سوریه و از مرز عراق وارد این کشور و راهی استان غربی الانبار می شوند.

پتریوس در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس خود گفت:"ایران راکت،خمپاره و دیگر مواد منفجره و مهمات را به این کشور می فرستد."

وی افزود:" مسلما این امر وضعیت بسیار بسیار دشواری را برای سربازان ما و سربازان عراقی ایجاد می کند."

فرمانده جدید نظامیان آمریکایی در عراق با اشاره به گفتگوهای امنیتی در بغداد با هدف برقراری امنیت در این کشور گفت:" اگر این امر چیزی باشد که بتواند از طریق ابتکارعملهای دولت عراق سطح خشونتها در این کشور را متوقف کند؛ ما به شدت از آن استقبال خواهیم کرد."

از سوی دیگر، " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه شب ( 20 اسفندماه) در واکنش به برگزاری کنفرانس امنیتی بغداد، با ادعای اینکه ایران و سوریه باید تعهدات خود را برای کمک به عراق به انجام برسانند؛ باب تماسهای بیشتر واشنگتن با آنها را باز دانست.