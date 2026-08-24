صف طولانی اعلام بار از طریق برخط شدن فرآیندها پایان یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر از برگزاری نشست امروز(دوشنبه، ۲ شهریور) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حضور مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد و متولیان فناوری اطلاعات کشور برای بررسی موضوع حملونقل آنلاین خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در این راستا تأکید کرد: حملونقل از مسائل حیاتی کشور است و باید با تکیه بر قوانین موجود، تلاش شود تا جابهجایی بار با اطمینان بیشتر، قیمت مناسبتر و سرعت بالاتری به مقصد برسد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در فرآیند اعلام بار، تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی، معطلی افراد در سالنهای اعلام بار بود؛ لذا قانونگذار برای تسهیل این روند، اختیار انتخاب را برای افراد فراهم کرده است تا بتوانند علاوه بر مراجعه حضوری، از طریق بسترهای مجازی و ارتباط با صاحببار، این مراحل را به انجام برسانند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین افزود: دیوان عدالت اداری با توجه مغایرت بخشنامه وزارت راه با قانون حکم به نقض آن داده بود که از این پس، اجرای امور در این زمینه بر اساس قانون خواهد بود.
پژمانفر در خصوص نقش پلتفرمهای باربری نیز گفت: در صنعت حملونقل، چه فردی مالک یک کامیون باشد و چه مجموعهای مالک هزاران دستگاه، نیاز به پلتفرمهایی است که ارتباط میان صاحببار و باربری را برقرار کند؛ پلتفرمهایی نظیر اسنپ و تپسی این ارتباط را به صورت توافقی ایجاد میکنند.
وی در پایان هدف از این اقدامات، جلوگیری از پدیده سفرهای یکسر خالی عنوان و خاطرنشان کرد: متأسفانه بیش از ۴۰ درصد باربریها به این شکل انجام میشود که منجر به هدررفت سوخت، استهلاک خودروها و تحمیل هزینههای اضافی به رانندگان می شود؛ لذا باید بر اساس قانون، تدابیری برای کاهش این میزان اتلاف اتخاذ شود.
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