پزشکان شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز پزشک، فرماندار دشتی، امام جمعه شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران شهرستان ظهر دوشنبه با حضور در مراکز درمانی و دیدار با پزشکان، از تلاش‌ها و خدمات ارزنده آنان در حوزه سلامت و درمان تقدیر کردند.

در این آیین، مسئولان شهرستان با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل، از پزشکان و کادر درمان شهرستان دشتی به پاس تلاش‌های مستمر در ارائه خدمات پزشکی و درمانی به مردم قدردانی کردند.

مسئولان شهرستان دشتی در این دیدارها، نقش پزشکان در ارتقای سلامت جامعه و ارائه خدمات به مردم را ارزشمند و اثرگذار دانستند و بر حمایت از حوزه بهداشت و درمان و رفع مسائل و نیازهای این بخش تأکید کردند.

پزشکان نیز در این دیدارها ضمن قدردانی از توجه مسئولان، بر تداوم خدمت‌رسانی به مردم و تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی در شهرستان تأکید کردند.