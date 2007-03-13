فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعتراض شدید بسیاری از سازمان های فرهنگی ایتالیا و همین طور رئیس گالری اوفیزی در فلورانس، تابلو "بشارت" شاهکار لئوناردو داوینچی امروز سه شنبه به طور قرضی از این گالری به ژاپن منتقل می شود.





تابلو "بشارت" اثر داوینچی

خبرگزاری فرانسه گزارش داد این تابلو نفیس که در یک محفظه ضدآب و ضدآتش نگهداری می شود و ارزش آن حدود 125 میلیون دلار است، به دستور فرانچسکو روتلی، وزیر فرهنگ ایتالیا، در جشنواره "بهار ایتالیایی" ژاپن به نمایش گذاشته می شود. آنتونیو ناتالی، رئیس گالری اوفیزی، نتوانست مانع انتقال اثر معروف داوینچی شود. به اعتقاد او این تابلو به قدری آسیب پذیر است که انتقال به خارج کشور می تواند به آن آسیب بزند. "بشارت" که ابعاد آن 98 در 217 سانتیمتر است و در فاصله سال های 75-1472 کشیده شده، صبح روز گذشته در میان تدابیر شدید امنیتی به فرودگاه فیومیچینو منتقل شد. این تابلو از سال 1945 از گالری اوفیزی خارج نشده بود.



دادگاهی در استرالیا روز گذشته سیلوستر استالونه را به جرم تلاش برای وارد کردن مواد هورمونی غیرمجاز به این کشور محکوم کرد. ستاره 60 ساله فیلم های "راکی" ماه گذشته هنگام ورود به استرالیا به اتهام همراه داشتن مواد نیروزا غیرمجاز چند ساعت در فرودگاه سیدنی بازداشت بود و پس از آزادی نیز پلیس اتاق های هتل محل اقامت استالونه و همراهانش و همین طور جت شخصی او را مورد بازرسی قرار داد.



در نهایت با شکایت اداره گمرک این کشور، استالونه به خاطر در اختیار داشتن 48 شیشه هورمون عضله ساز غیرمجاز در دادگاه محکوم شد که مجازات آن حداکثر پرداخت 86 هزار دلار است. هنگام صدور رای، استالونه در دادگاه حضور نداشت. مقام های استرالیایی به او اجازه خروج از کشور را دادند، اما اداره گمرک این کشور گفتند به تحقیقات خود ادامه می دهند.



گنجینه های مقبره توتانخامون، فرعون نوجوان مصر، از 15 نوامبر در نمایشگاهی بزرگ در لندن به نمایش گذاشته می شود. در این نمایشگاه که "توتانخامون و عصر طلایی فراعنه" نام دارد، 130 قطعه با بیش از 3500 سال سابقه، از جمله تاج طلا و یک تابوت کوچک حاوی اندام درونی مومیایی شده او به نمایش درمی آید. اما مسئولان موزه مصر در قاهره اجازه خروج "نقاب مرگ" بسیار معروف توتانخامون از این موزه را ندادند. مقبره دو بریتانیایی به نام های هاوارد کارتر و لرد جرج کارنارون در سال 1922 مقبره توتانخامون در "دره شاهان" در مصر کشف کردند.



نمایشگاهی با مضمون دوئل در روسیه در مسکو افتتاح شد. در این نمایشگاه اسنادی در ارتباط با قوانین ومقررات روس ها در مورد دوئل به نمایش درآمده است. در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انجام دوئل در میان نخبگانی که دغدغه حفظ شرافت را داشتند بسیار رواج داشت. یکی از معروفترین دوئل کننده های روسیه کنت تولستوی بود، برادرزاده نویسنده شهیر روسی که حداقل 10 نفر از دشمنان خود را با دوئل از پا درآورد.

لیدیا ایوچنکو، مدیر این نماشگاه گفت: " او اغلب با همه دعوا داشت و بیشتر وقت ها به خاطر دوستانش حاظر به دوئل می شد. او مردی بسیار نترس بود." اوایل قرن هجدهم پطر کبیر، فرمانروای روسیه، با هدف نزدیکتر کردن روسیه به باقی اروپا تلاش زیادی کرد تا دوئل را به عنوان راهی برای حفظ شرافت شخصی در کشور جا بیندازد. اما او خیلی زود متوجه تاثیرات مخرب این آئین خشن بر افسران ارتش خود شد و دستور لغو آن را داد.



مجازات کسانی که از دستور او سرپیچی می کردند، به دار آویختن در ملاء عام بود و فرقی نمی کرد دوئل کننده مرده باشد یا زنده. با این حال دستور تزار روسیه چندان جدی گرفته نشد. بازدیدکنندگان این نمایشگاه می تواند اسلحه هایی را که در آن جدال های مرگبار استفاده می شد، ببیند، از جمله یک تپانچه فرانسوی که الکساندر پوشکین، شاعر و نویسنده بزرگ روسی، در 1837 در یک دوئل با آن کشته شد. این نمایشگاه تا آخر ماه مه ادامه دارد.



بتی هاتن، بازیگر و خواننده موزیکال های هالیوودی مانند "آنی اسلحه‌ات را بردار" در 86 سالگی در پالم اسپرینگز در کالیفرنیا درگذشت. "معجزه مورگان کریک" (1944، پرستن استرجس)، "بزرگترین نمایش زمین" (1952، سسیل بی دمیل)، از دیگر فیلم های مطرح هاتن هستند که بازیگری در سینما را از سال 1942 با فیلم The Fleets In آغاز کرد.

او در این فیلم با دروتی لامور و ویلیام هولدن همبازی بود. هاتن تا سال 1952 که قرارداد خود را با پارامونت به هم زد، در حدود 20 فیلم نقش آفرینی کرد. پس از آن تا اواخر دهه 1970 بیشتر در تلویزیون فعال بود. سال 1971 هاتن در یک گفتگو اعلام کرد: "من خواننده خیلی خوبی نیستم، اما بازیگر خیلی خوبی هستم، هیچکس غیر از پرستن استرجس اجازه نداد بازی کنم. او به تونایی های من اعتقاد داشت." در چند سال اخیر هاتن از انزوای خودخواسته بیرون آمده بود و بیشتر در انظار عمومی ظاهر می شد. با این حال سال 2000 به اسوشیتدپرس گفت دوست ندارد خودش را در فیلم هایی که بازی کرده ببیند.