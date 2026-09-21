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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

توزیع ۶۱۰ تُن روغن خوراکی تنظیم بازاری در فارس

توزیع ۶۱۰ تُن روغن خوراکی تنظیم بازاری در فارس

شیراز- مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز توزیع ۶۱۰ تن روغن خوراکی از محل ذخایر راهبردی دولتی در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کشاورز با اشاره به آغاز عملیات توزیع روغن خوراکی از محل ذخایر راهبردی استان فارس، گفت: این محموله با هدف تنظیم بازار، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا وارد شبکه توزیع سراسری استان شده است.

وی افزود: توزیع این میزان روغن با هدف تأمین نیاز مصرف‌کنندگان خانگی و صنفی و پیشگیری از بروز التهابات احتمالی در بازار انجام می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این مرحله از عرضه کالا با هدف جلوگیری از ایجاد کمبود و تعدیل نوسانات قیمت در بازارهای محلی صورت گرفته است.

کشاورز بیان کرد: فرآیند تزریق این حجم از روغن خوراکی بر اساس سیاست‌های تنظیم بازار کشور و با نظارت مستقیم بازرسان سازمان جهاد کشاورزی انجام می‌شود تا این کالای اساسی با قیمت مصوب و بدون وقفه به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد.

وی تصریح کرد: رصد مستمر موجودی انبارها و کنترل شبکه توزیع از اولویت‌های تیم‌های نظارتی سازمان جهاد کشاورزی فارس است و تلاش می‌شود با حذف واسطه‌های غیرضروری، تعادل پایدار در عرضه محصولات اساسی حفظ شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: این اقدامات بخشی از برنامه مدیریت زنجیره تأمین و افزایش تاب‌آوری بازار مواد غذایی در استان فارس است و در صورت نیاز مناطق مختلف، روند توزیع کالاهای اساسی متناسب با شرایط بازار ادامه خواهد یافت.

کشاورز خاطرنشان کرد: تقویت ذخایر راهبردی و عرضه منظم کالاهای اساسی از ابزارهای مدیریت بازار است که می‌تواند در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، جلوگیری از کمبود و کنترل نوسانات بازار نقش مؤثری داشته باشد.

کد مطلب 6953880

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