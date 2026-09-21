توزیع ۶۱۰ تُن روغن خوراکی تنظیم بازاری در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کشاورز با اشاره به آغاز عملیات توزیع روغن خوراکی از محل ذخایر راهبردی استان فارس، گفت: این محموله با هدف تنظیم بازار، تأمین نیاز مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا وارد شبکه توزیع سراسری استان شده است.
وی افزود: توزیع این میزان روغن با هدف تأمین نیاز مصرفکنندگان خانگی و صنفی و پیشگیری از بروز التهابات احتمالی در بازار انجام میشود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: برنامهریزیهای انجامشده برای این مرحله از عرضه کالا با هدف جلوگیری از ایجاد کمبود و تعدیل نوسانات قیمت در بازارهای محلی صورت گرفته است.
کشاورز بیان کرد: فرآیند تزریق این حجم از روغن خوراکی بر اساس سیاستهای تنظیم بازار کشور و با نظارت مستقیم بازرسان سازمان جهاد کشاورزی انجام میشود تا این کالای اساسی با قیمت مصوب و بدون وقفه به دست مصرفکنندگان نهایی برسد.
وی تصریح کرد: رصد مستمر موجودی انبارها و کنترل شبکه توزیع از اولویتهای تیمهای نظارتی سازمان جهاد کشاورزی فارس است و تلاش میشود با حذف واسطههای غیرضروری، تعادل پایدار در عرضه محصولات اساسی حفظ شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: این اقدامات بخشی از برنامه مدیریت زنجیره تأمین و افزایش تابآوری بازار مواد غذایی در استان فارس است و در صورت نیاز مناطق مختلف، روند توزیع کالاهای اساسی متناسب با شرایط بازار ادامه خواهد یافت.
کشاورز خاطرنشان کرد: تقویت ذخایر راهبردی و عرضه منظم کالاهای اساسی از ابزارهای مدیریت بازار است که میتواند در تأمین نیاز مصرفکنندگان، جلوگیری از کمبود و کنترل نوسانات بازار نقش مؤثری داشته باشد.
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