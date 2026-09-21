اخبار مهم استان سمنان از یک مسیر روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان در محل استانداری با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اطلاع‌رسانی، یادآور شد: شورای اطلاع‌رسانی باید با انتقال سریع، دقیق و مسئولانه اخبار، فاصله میان مردم و حاکمیت را کاهش داده و به تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به موضوع بنزین و ضرورت تبیین شرایط اقتصادی کشور توضیح داد: مردم شرایط دولت و محدودیت‌های موجود را درک می‌کنند و همراهی آنان در مدیریت مصرف قابل تقدیر است، اما آثار اقتصادی و معیشتی تصمیمات مرتبط با قیمت سوخت نیز باید با شفافیت برای افکار عمومی تبیین شود.

معاون سیاسی استاندار سمنان همچنین درباره رزمایش «جان‌فدایان» و برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این برنامه‌ها در شهرستان های مختلف استان برگزار می‌شود و می بایست دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها از ظرفیت شورای اطلاع‌رسانی برای تبیین اهداف و انعکاس مناسب این رویدادها استفاده کنند.

آقا براری با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها تصریح کرد: تمهیدات لازم برای آغاز فعالیت حضوری مراکز آموزشی از ابتدای مهرماه پیش‌بینی شده و در شوراها و کمیسیون‌های مرتبط استان نیز هماهنگی‌های لازم برای فراهم شدن شرایط مناسب و امن انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از انتشار اخبار ناقص و متناقض افزود: دستگاه مسئول باید زوایای مختلف هر رویداد را بررسی کرده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، روایت رسمی و مستند آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی نیز باید مرجع پیگیری و جمع‌بندی اخبار مهم استان باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: فعال شدن کمیته‌های تخصصی شورای اطلاع‌رسانی و ایجاد مسیر مشخص برای انتقال اطلاعات از دستگاه متولی به دبیرخانه ضروری است تا در هر رویداد، مرجع پاسخگو و مسیر انتشار اطلاعات مشخص باشد و اخبار دقیق و قابل استناد در کوتاه‌ترین زمان به مردم و رسانه‌ها منتقل شود.