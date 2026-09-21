نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه با حضور ۲۶۴ ناشر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه کتاب ارومیه با اشاره به برگزاری هجدهمین نمایشگاه کتاب استان تصریح کرد: توسعه فرهنگی، یکی از الزامات توسعه همه‌جانبه استان است و برگزاری نمایشگاه کتاب می‌تواند در تقویت فرهنگ مطالعه و دسترسی مردم به منابع مختلف نقش مؤثری داشته باشد.

علیرضا نوروزی از عرضه ۱۶ هزار و ۷۴۳ عنوان کتاب در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این آثار در ۶۸ هزار و ۶۵۹ جلد و در موضوعات مختلف از جمله دفاع مقدس، کودک و نوجوان، دانشگاهی، عمومی، فنی و مهندسی، کنکور، مذهبی و پزشکی عرضه می‌شوند.

وی افزود: هجدهمین نمایشگاه کتاب استان با حضور ۲۶۴ ناشر استانی و ملی برگزار می‌شود و امسال میزان تخفیف در نظر گرفته‌شده برای خرید کتاب در نمایشگاه به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

این نمایشگاه از ۳۰ شهریور تا ۵مهر ۱۴۰۵ در تالار وحدت واقع در خیابان درستکار دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از نمایشگاه بازدید کنند.