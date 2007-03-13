ژاپن و استرالیا قرارداد همکاری نظامی امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار رویترز، شینزو آبه و جان هاوارد در دیدار امروز خود قراردادی را به منظور انجام همکاری در امور نظامی امضا می کنند.

بر اساس گفته های مقامهای ژاپن و استرالیا این قرارداد، هرگز در تقابل با سیاست های دفاعی چین و افزایش بودجه نظامی این کشور نیست.

به گزارش رویترز، امضای این قراداد استرالیا را پس از آمریکا تبدیل به دومین همپیمان نظامی نزدیک ژاپن می کند.

این قرارداد به منظور پوشش دادن نقطه نظرات مشترک ژاپن و استرالیا درزمینه افزایش امنیت درمنطقه امضا می شود.

درهمین زمینه نخست وزیر استرالیا با اشاره به قرارداد همکاری نظامی کشورش با ژاپن اعلام داشت : این یک همکاری بسیار مفید است و به ما این امکان را می دهد تا در آینده با همکاری یکدیگر تصمیمات بهتری را در هنگام برخورد با بحران ها اتخاذ کنیم.

استرالیا و ژاپن در حالی قصد امضای قرارداد همکاری نظامی را دارند که هنوز بسیاری از مردم استرالیا از نحوه برخورد ارتش ژاپن با اسیران جنگی به ویژه زنان و کودکان در جنگ دوم جهانی ناراحت هستند.

به گفته برخی آگاهان سیاسی این اقدام ژاپن برای مقابله احتمالی با تحرکات کره شمالی و چین صورت می گیرد.