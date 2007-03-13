نرخ کرایه تاکسی های خطی 11 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران با اعلام اینکه تاکسیمتر برای فرموله کردن نرخ کرایه تاکسی عملی نیست ، گفت: دستگاه کارت خوان یکی از روشهای حساب کردن کرایه تاکسی است که استفاده نکردن از پول خرد و رند شدن پول جلوگیری می کند.

دکتر حسن زیاری در ادامه با اشاره به مشکلات تاکسی ها گفت: مسافربرها هم مسافر سوار می کنند که از سهم درآمدی تاکسی ها کم می شود و شهرداری و نیروی انتظامی باید در این زمینه پیگیری کنند تا تاکسی ها در این زمینه متضرر نشوند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ تاکسی ها در کمیسیون فنی و عمرانی مورد بررسی قرار گرفته است گفت: طبق جمع بندی کمیسیون نرخ تاکسی خطی ها تا 500 تومان با افزایش 25 تومان ، از 500 تا 900 تومان افزایش 50 تومان و از 900 تا 1000 تومان افزایش 100 تومانی خواهند داشت.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر با بیان اینکه این کرایه 8/10 درصدنسبت به سال گذشته افزایش داشته است تصریح کرد: در مجموع افزایش نرخ کرایه تاکسی های خطی 11 درصد خواهد بود.

در ادامه این جلسه خسرو دانشجو ، مخبر کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه در برخی از خطوط تاکسی افزایش نامعقولانه ای در سال گذشته وجود داشته که با افزایش بیشتر موجب شکایت دوم خواهد شد ، گفت: آیا باید با یک دید کلی همه خطوط افزایش کرایه داشته باشند و در برخی خطوط افزایش نرخ فشار مضاعفی را به مردم وارد می کند.

وی همچنین با اشاره به افزایش 20 درصدی نرخ کرایه بعد از ساعت 24 افزود: حمل مسافر در شب با توجه به ترافیک کمتر در شب با معطلی کمتری همراه است و لزومی ندارد که نرخ کرایه در شب افزایش یابد.

در ادامه این جلسه حسین تیموری ، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به در سالهای گذشته نرخ کرایه تاکسی ها کنترل شده است تاکید کرد: ما توانستیم وقتی گوجه فرنگی کیلویی 3500 تومان شد نرخ تاکسی را ثابت نگاه داریم و با توجه به حداقل افزایش حقوق ، که 5/18 درصد مصوب دولت است این افزایش نرخ مطابقتی با آن ندارد.

وی درادامه افزود: سال گذشته برای افزایش نرخ کرایه تاکسی ها با اعتراض فرمانداری مواجه شدیم در حالیکه امسال افزایش معقولانه است.

خسرو دانشجو با این حال نسبت به تفاوت نرخ کرایه خطوط مختلف با هم اعتراض کرد و گفت: مسیرهایی که خیلی کوتاه تر است کرایه بیشتری دارند در حالی که حتی میزان شلوغی این مسیرها هم کمتر است.

در ادامه با تصویب 20 درصد افزایش نرخ کرایه تاکسی های گردشی بعد از ساعت 24 تا 6 صبح ، حسن زیاری گفت: امنیتی که تاکسی ها در شب ایجاد می کنند ارزش 20 درصد افزایش نرخ تاکسی ها را دارد.

امیر رضا واعظ آشتیانی در موافقت با این افزایش تاکید کرد: مردم به مسافربرهای شخصی اعتماد ندارند و نسبت به آنها خوشبین نیستند در حالی که برای ایجاد انگیزه در تاکسی ها باید این 20 درصد افزایش لحاظ شود.

در پایان نرخ کرایه تاکسی های خطی با 11 درصد افزایش تصویب شد وعلاوه بر آن 20 درصد افزایش بعد از ساعت 24 به این نرخ افزوده خواهد شد.