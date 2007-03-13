توسعه ورزش همگانی و افزایش اعتبارات ساخت و سازی مهم ترین برنامه آینده روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جعفری رییس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری صبح امروز در نشست خبری خود که در محل فدراسیون برگزار شد ضمن تشریح عملکرد فدراسیون در سال جاری گفت: عمده ترین برنامه این فدراسیون تازه تاسیس در بخش توسعه سخت افزارها بوده به طوری که در این سال با موافقت سازمان تربیت بدنی و مجلس شورای اسلامی موفق شدیم در یک طرح ضربتی مبلغی بیش از22 میلیارد و 300 میلیون تومان را در فاز اول توسعه و ساخت اماکن ورزشی در بیش از 530 روستا تخصیص و کار آن را آغاز کنیم.

جعفری با اشاره به اینکه این طرح در فاز اول به روستاهای بالای هزار نفر جمعیت اختصاص دارد، افزود: قبل از این بیشتر از 92 درصد از 36 هزار روستای موجود درکشور فاقد امکانات ورزشی بوده اند اما قطعا بعد از پایان فاز اول این طرح شاهد افزایش نرخ ورزشی و اماکن ورزشی دراین مناطق خواهیم بود.

وی ادامه داد: ثبات ورزش روستایی یکی دیگر از برنامه های موفق فدراسیون در سال جاری بوده به طوری که هم اکنون به غیر از فدراسیون مربوطه دفتر مدیریت ورزش روستایی نیز در سازمان تشکیل شده و این نشان دهنده اهمیت ویژه سازمان به این بخش از ورزش کشور است.

جعفری تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی در روستاها، اختصاص بودجه های عمرانی، تهیه نرم افزار و بانک های اطلاعاتی، ترویج ورزش های بومی در روستاها، آموزش مربیان روستایی و رشد 1000درصدی بودجه فدراسیون از مبلغ 80 میلیون به 800 میلیون تومان از دیگر برنامه های اجرا شده این فدراسیون در برنامه های سال جاری بوده است.

رییس فدراسیون ورزش روستایی وعشایری با بیان این مساله که فدراسیون قصد دارد برای توسعه ورزش روستایی طرح برگزاری جشنواره ها والمپیادهای ورزشی را در سال آینده دنبال کند، بر راه اندازی 1000 تیم فوتبال در روستاهای هر استان اشاره کرد و گفت: بیشترین دربرگیری رشته ها در روستاها مربوط به رشته های فوتبال، والیبال و دو و میدانی است البته دلیل این امر آشنایی و سهل الوصول بودن این رشته هاست . سرمایه گذاری فدراسیون هم براساس این شرایط برای رشته های فراگیر فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال آینده مبلغ بودجه عمرانی در روستاها افزایش چشمگیرتری خواهد داشت گفت: ما برای سال آینده بودجه ای معادل 40 میلیارد تومان را برای این فدراسیون و برنامه های عمرانی آن پیش بینی کرده ایم در عین اینکه سازمان تربیت بدنی بیش از 50 درصد سود حاصل از فروش سیگار را برای بودجه اجرایی این فدراسیون در نظر گرفته است.