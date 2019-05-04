بری: قانا پیروزی بر رژیم صهیونیستی را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در عین التینه در جریان دیدار با فرزندان و خانوادههای شهیدان کشتار قانا گفت: خون شهیدان کشتار قانا ما را سربلند کرد و خون بر شمشیر پیروز شد و این باعث افتخار و سربلندی ماست.
رئیس پارلمان لبنان بیان کرد: کشتاری از که سوی صهیونیستها در قانا رخ داد فقط شهرک و مناطق مجاور یا فقط جنوب لبنان را هدف قرار نداد بلکه کل لبنان را هدف قرار داد اما من بار دیگر اعلام میکنم که قانا و امثال آن بود که پیروزی بر رژیم صهیونیستی را رقم زد.
شایان ذکر است که پس از گذشت ۱۰ سال و ۱۰۲ روز از زمان کشتار اول قانا که در نتیجه آن بالغ بر ۱۰۵ نفر از غیرنظامیان بیگناه که تحت پرچم سازمان ملل متحد در منطقه قانا پناهنده بودند، کشته شدند، فاجعه دیگری به دست صهیونیستها در قانا رقم خورد که در نتیجه آن بیش از ۵۰ نفر به شهادت رسیده و زخمی شدند، بیشتر شهدای این فاجعه کودکانی بودند که بین دو فاجعه در قانا متولد شده بودند.
در ساعت یک نیمه شب جنگندههای رژیم صهیونیستی یک ساختمان سه طبقه را در منطقه حی الخریب هدف قرار دادند، این ساختمان منطقهای بود که غیر نظامیان برای در پناه ماندن از موشک باران صهیونیستها در آن ساکن شده بودند. در نتیجه این موشک باران گسترده خانوادههای بیپناه لبنانی از زمین و دریا و هوا هدف موشکها قرار گرفته و برای ساعتها زیر آوار مدفون شدند. شبکههای تلویزیونی تصاویر وحشتناکی از کودکانی را منتشر کردند که چهرههای آنها ساعتها در زیر آوار مانده و باد کرده بود. این در حالی بود که پرچمهای صلیب سرخ در اطراف آنها مشاهده میشد.
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