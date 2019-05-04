دو سوم اختیارات شوراها واگذار نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی، با حضور در دومین سمینار نقش شوراها در توسعه شهرستان ری با تاکید بر قدمت بیش از ۶ هزارساله ری گفت: ما برای ری و مردم آن احترام زیادی قائل هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ری با در هم آمیختگی مسکونی، کشاورزی، صنعتی و کارگاههای قدیمی و کارخانههایی که برای اولین بار در کشور و در این شهر ایجاد شده اند از جمله کارخانه سیمان ری و کارخانه قند و سایر موضوعات پیرامون، شرایط ویژه ای دارد که جا دارد به آن توجه ویژه هم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: شهر ری به دلیل تقسیمات کشوری از دو بخش دولتی و شهرداری منطقه ۲۰ شهرداری تهران خدماتی را دریافت میکند که همین امر باید مورد بررسی قرار گیرد. چراکه بسیاری از مشکلات پیش آمده پیرامون این شهر از دوگانگی در کیفیت خدمات دریافتی از دو نهاد دولت و شهرداری است. چراکه آن بخشی که خدمات از شهرداری منطقه ۲۰ دریافت میکند به مراتب شرایط مناسبتری را دارد بنابراین توصیه میشود که نهادهای دولتی دخیل در شهر ری به رفع معضلات بخشی که در اختیارشان است بیشتر توجه داشته باشند.
هاشمی یادآور شد: پایین بودن قیمت اراضی و انبوه سازی ها در بسیاری از اراضی این شهر، شهرری را مهاجر پذیر کرده که لازم است با نشان دادن چهره مثبت از منابع زیرساختی و ظرفیتهای مثبت منطقه شرایط جلب سرمایه گذاران فراهم شود.
وی افزود: سخن گفتن از جنبههای مثبت هر محل و منطقهای برای سرمایه گذاری ایجاد انگیزه و تمایل خواهد کرد که اتفاقاً جای بحث آن در سمینارهای توسعهای است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ظرفیتهای گردشگری، ورزشی از جمله ورزش پهلوانی، وجود صنایع و کارخانههای متعدد، اراضی کشاورزی وسیع در منطقه را از جمله جذابیتهای شهر ری خواند و افزود: برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی باید به ویژگیهای کالبدی شهری با تحولات معاصر و تطبیق آنها با طرحهای درآمد زا و مورد نیاز مردم توجه داشت.
هاشمی با اشاره به رویکرد شهردار تهران در حمایت از بحث استفاده از دوچرخه در تهران گفت: تهران شیب زیادی دارد و شاید در تمام نقاط نتوان این طرح را اجرا کرد اما شهر ری به دلیل شیب کم میتواند پیشرو در اجرای طرح استفاده از دوچرخه باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روز شوراها اضافه کرد: شوراها بزرگترین نهاد مردم سالارانه در کشور هستند که مسئولیت خطیری را بر عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه بیش از چهار دهه از تشکیل و ایجاد شوراها میگذرد، گفت: تنها یک سوم اختیارات قانونی به شوراها واگذار شده و متأسفانه واگذاری دو سوم اختیارات در ابهام است، بنابراین به دوستان مسئول دولتی توصیه میشود به جای گله مندی از مدیریت شهری تهران به دنبال احقاق اختیارات نداده قانونی به شوراها باشند.
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