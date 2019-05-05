فراخوان ارسال مقالات به بزرگترین رویداد بین المللی ریلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر منطقهای خاورمیانه اتحادیه بین المللی راه آهنها (UIC)، هفتمین کنفرانس جهانی ایستگاههای آینده (UIC Next Station 2019) به سرپرستی این اتحادیه و به میزبانی راه آهن ج. ا. ایران در تاریخ ۲۲-۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ (۱۳-۱۱ نوامبر ۲۰۱۹) با حضور مدیران ارشد و متخصصان بین المللی عرصه حمل و نقل در شهر تهران برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام UIC، شعار اصلی این کنفرانس بین المللی «ایستگاههای ریلی، رونق بخش زندگی شهری» است و بر ۸ محور اصلی تحتعناوین: مدیریت و تأمین مالی ایستگاهها؛ قابلیت پایداری و بهره وری انرژی؛ جابجایی؛ قابلیت دسترسی و به هم پیوستگی خطوط؛ خدمات و بازرگانی؛ تعامل میان ایستگاهها و شهرها؛ طراحی ایستگاهها؛ ایمنی و امنیت؛ و فن آوری هوشمند تکیه دارد.
اینکنفرانس قرار است با حضور مدیران عامل، مدیران ارشد، نمایندگان بخش صنعت و اساتید دانشگاههای معتبر بین المللی از سراسر جهان برگزار شده و هدف آن نیز گردهم آوردن تصمیمگیران اصلی عرصه ریلی از دولتها، سازمانهای بین المللی، بهرهبرداران ریلی، مدیران ایستگاهها، طراحان شهری و بررسی مسائل استراتژیک مرتبط با توسعه ایستگاههای ریلی اعلام شده است.
لذا از کلیه صاحب نظران، دانشجویان و اساتید محترم دعوت میشود تا با ارائه مقالات علمی – پژوهشی خود به زبان انگلیسی در وب سایت اختصاصی این اجلاس به نشانی: www.nextstation.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. فرصت ارائه چکیده مقالات از تاریخ ۱۵ آوریل تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۹ بوده و فهرست مقالات پذیرفته شده از سوی UIC تا پایان ماه آگوست ۲۰۱۹ اعلام خواهد شد. همچنین پذیرفته شدگان میبایست تا تاریخ چهارم اکتبر ۲۰۱۹ نسبت به ارسال مقاله تکمیل شده اقدام نمایند.
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