افزایش دو برابری قیمت مسکن در کرمان /اجاره نشینها حاشیه نشین شدند

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: این روزها بازار مسکن در استان کرمان دست خوش نوسانات عجیبی شده است و افزایش بی رویه قیمت مسکن مردم را سردرگم کرده است.

طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک استان کرمان تنها در سال جاری شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته هستیم و این در حالی است که بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که قیمت مسکن در سال ۹۷ در مقایسه با سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

این رویه در حالی روی داده که به دلیل افزایش نرخ مصالح ساختمانی روند ساخت و ساز در کرمان کمی نسبت به سال‌های قبل کند تر شده اما انبوه سازان قیمت‌های نجومی را برای خانه‌ها طلب می‌کنند و عرضه خانه در بازار را به شدت کاهش داده‌اند و در انتظار قیمت‌های روزهای پیش رو نشسته‌اند.

عرضه بسیار اندک شده و تقاضا رشد قابل توجهی یافته است، متقاضیان نگران گرانی‌های پیش رو هستند و عرضه کنندگان در انتظار داغ‌تر شدن قیمت‌ها از فروش خانه‌ها خودداری می‌کنند

در بازار عرضه و تقاضای مسکن در شهر کرمان هم اکنون عرضه بسیار اندک شده و تقاضا رشد قابل توجهی یافته است، متقاضیان نگران گرانی‌های پیش رو هستند و عرضه کنندگان در انتظار داغ‌تر شدن قیمت‌ها از فروش خانه‌ها خودداری می‌کنند.

وجود اپلیکیشن‌های فروش مسکن و زمین و قیمت‌های غیر کارشناسی و عجیبی که بر روی خانه‌ها گذاشته می‌شود نیز این روند را تشدید کرده است.

محمد شهریاری، رئیس رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کرمان در خصوص آخرین تحولات بازار مسکن می‌گوید: قیمت مسکن در کرمان روند افزایشی خود را طی می‌کند و در سال جاری شاهد این افزایش هر چند با شیب کمتر نسبت به سال قبل هستیم.

وی گفت: این افزایش قیمت ناشی از انتظارات تورمی در بخش مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نهاده‌های تولید است.

بازار مجدداً وارد رکود شده است

وی به رکود در بازار اشاره کرد و گفت: در سال جاری میزان معاملات در بخش خرید و فروش کمتر شده است.

شهریاری در خصوص بخش اجاره مسکن نیز می‌گوید: در این بخش مستأجران با مشکلات زیادی مواجه هستند و تنها در سال گذشته ما در شهر کرمان افزایش حداقل ۲۰ درصدی را شاهد بودیم که در برخی از مناطق شهر این رقم بیشتر بوده است.

قیمت مسکن ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۹۶ در کرمان افزایش یافته است و در ابتدای سال جاری نیز این رویه تحت تأثیر کمبود عرضه ادامه دارد

سید علی گلسرخی، فعال حوزه مسکن در استان کرمان در گفتگو با مهر میزان: آنچه که در کرمان شاهد هستیم افزایش چشمگیر نرخ‌ها در دو بخش خرید فروش مسکن و زمین و همچنین در بخش اجاره و رهن است.

وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که اکثر عرضه کنندگان مسکن هیچ رغبتی به عرضه ندارند و به همین دلیل تقاضا افزایش یافته است و به دلیل کمبود مسکن در کرمان شاهد افزایش قیمت در سال جاری هستیم.

وی ادامه داد: از آغاز دولت یازدهم تا ابتدای سال گذشته بازار در رکود نسبی قرار داد اما پس از التهابات بازار ارز و طلا بازار مسکن تحت میزان قرار گرفت و معاملات مسکن افزایش یافت و حداقل در بازار کرمان قیمت مسکن ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۹۶ در کرمان افزایش یافته است و در ابتدای سال جاری نیز این رویه تحت تأثیر کمبود عرضه ادامه دارد.

گلسرخی بیان کرد: به طور مثال اگر یک واحد آپارتمانی در کرمان با زیر بنای ۹۰ متر ۱۰۰ میلیون تومان بود همین واحد تحت تأثیر تورم سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود.

این فعال حوزه مسکن افزود: قیمت گذاری زمین هم همین روند را طی کرده است.

قیمت گذاری مسکن در کرمان انحصاری شده است

وی عرضه مسکن در استان کرمان را در حیطه یک قشر خاص دانست و گفت: این افراد هر گونه بخواهند روی مسکن قیمت گذاری می‌کنند و نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد، وجود اپلیکیشن‌هایی مانند بازار و شیپور هم بر آشفتگی اوضاع قیمت گذاری افزوده است.

وی بیان کرد: تورم و تحولات در نرخ ارز و طلا، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دست مزد، عدم وجود نظارت جدی و دقیق و کمبود عرضه موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

برخی از متقاضیان تحت تأثیر همین شعارها از خرید در سال گذشته خودداری کرده‌اند و در سال جاری به دلیل عدم تحقق این شعارها بی خانه مانده‌اند

وی با اشاره به شعارهای بخش دولت در خصوص کاهش قیمت مسکن گفت: برخی از متقاضیان تحت تأثیر همین شعارها از خرید در سال گذشته خودداری کرده‌اند و در سال جاری به دلیل عدم تحقق این شعارها بی خانه مانده‌اند.

وی با اشاره به وجود تقاضای انباشته در بازار مسکن گفت: در سال جاری همین عامل بر قیمت مسکن تأثیر خواهد گذاشت و روند افزایش قیمت را ادامه خواهد داد.

در بخش مسکن استیجاری اوضاع نابسامان است

محمد اقبالی یکی از بنگاه داران کرمانی است که به خبرنگار مهر می‌گوید: در بخش مسکن استیجاری وضعیت بسیار اسفبار است و قیمت‌ها آنچنان افزایش یافته است که مستأجران توان پرداخت این رقم‌ها را ندارد.

وی افزود: بسیاری از مستأجران مجبور به انتخاب واحدهایی با فضای کمتر و یا محله‌ها کم برخوردار شهر شده‌اند که بتوانند هزینه‌ها را تأمین کنند.

مستأجران حاشیه نشین شده اند

اقبالی بیان کرد: بسیاری از مستأجران حاشیه نشین شده‌اند اما تعدادی که توان مالی خوبی ندارند حتی در مناطق حاشیه‌ای شهر هم نمی‌توانند خانه اجاره کنند و به طور مثال یک خانه ۶۰ متری که قبلاً ۲۰۰ تومان اجاره می‌شده است در حال حاضر اجاره‌ای ۴۰۰ تومانی دارد که برای مردم محرومی که در این مناطق هستند مبلغی زیاد است.

بسیاری از مستأجران حاشیه نشین شده‌اند اما تعدادی که توان مالی خوبی ندارند حتی در مناطق حاشیه‌ای شهر هم نمی‌توانند خانه اجاره کنند

وی در خصوص قیمت گذاری واحدهای استیجاری گفت: این واحدها همگی بنا به تمایل مالک قیمت گذاری می‌شوند و هیچ روند قانونی در این زمینه وجود ندارد.

احمد صدیقی یکی از بنگاه داران کرمان نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: در گذشته مردم تمایلی برای اجاره واحدهای مسکن مهر نداشتند اما هم اکنون بیشترین تقاضا برای اجاره و یا خرید به سمت این واحدها سوق داده شده است چون قیمت کمتری نسبت به سایر خانه‌ها دارند.

وی افزود: همچنین استقبال برای اجاره واحدهای قدیمی مثل ۵۰۰ دستگاه کرمان که برای مهاجران جنگ زده ساخته شده‌اند و هم اکنون مستهلک شده‌اند افزایش یافته است.

وی بیان کرد: همچنین اجاره نشینی و خرید خانه در شهرک‌ها و روستاهای اطراف شهر کرمان نیز افزایش قابل توجه دارد.

وی در خصوص افزایش قیمت‌های مسکن گفت: در برخی از مناطق شهر کرمان قیمت‌ها بسیار بیشتر از دو برابر است که این افزایش قیمت در مناطق لوکس نشین شهر دیده می‌شود.

وی در خصوص رکود ساخت و ساز گفت: بساز و بفروش ها روند ساخت را هر چند محدود اما متوقف نکرده‌اند چون همین خانه‌ها را با قیمت‌های بالاتر می‌فروشند و به خانه‌ها به عنوان سرمایه نگاه می‌کنند که می‌توانند در بازار ماه‌های پیش رو گران‌تر بفروشند.

افزایش و هرج و مرج در قیمت گذاری مسکن در کرمان در حالی ادامه دارد که در این میان مستأجران و متقاضیان خرید خانه نظاره‌گر قیمت‌هایی هستند که هر روز بیشتر از دسترسشان خارج می‌شود.