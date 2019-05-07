تدوین سند سینما به مرحله نهایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای کمیسیون هنر و معماری و معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی، پیش‌نویس سند سینما که با همکاری کمیسیون هنر و معماری و سازمان سینمایی تدوین شده است، بررسی شد.

محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه اظهار امیدواری کرد که با تدوین نهایی سند سینما و ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب آن تداخل مدیریتی و آشفتگی‌هایی که ناشی از نبود سند بالادستی مشخص در سینما است، برطرف شود.

ایمانی خوشخو گفت: امیدواریم پس از دریافت نظرات نهایی اعضای کمیسیون و سازمان سینمایی کشور و جمع بندی، نسخه نهایی سند سینما تا ماه آینده تدوین شود. پس از سند سینما، تدوین نهایی سند موسیقی کشور در دستور کار کمیسیون هنر و معماری است.

در این جلسه محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی کشور و نماینده این سازمان در تدوین سند سینما و اعضای کمیسیون هنر و معماری نظرات و پیشنهادهای خود را درباره سند سینما بیان کردند.