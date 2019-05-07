تبلیغات با آرم سازمان غذا و دارو در ماهواره غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شعیبی، با بیان اینکه فرآوردههای سلامتمحور شامل دارو، مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، مکملها و تجهیزات پزشکی است، عنوان کرد: تبلیغات محصولات از جمله فراوردههای آرایشی و بهداشتی و مکملها در شبکههای ماهوارهای با لوگوی سازمان غذا و دارو غیرمجاز و ممنوع است.
وی افزود: شبکههای ماهوارهای باسواستفاده از مجوزهای بهداشتی ملی و بین المللی مانند تائیدیه های WHO، FDA، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو؛ محصولات آرایشی و بهداشتی و مکملهایی را تبلیغ میکنند که برخی از آنها ممکن است فاقد اصالت تولید بوده و حتی تقلبی باشند که مصرف آنها برای سلامت مصرف کنندگان مخاطره آمیز است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این سازمان اکیداً مصرف فرآوردههایی که در شبکههای ماهوراه ای فارسیزبان تبلیغ میشود را توصیه نمیکند، عنوان کرد: مردم برای اطمینان از ایمنی و سلامت محصولات، میتوانند با مراجع ذی صلاح مانند معاونتهای غذا و دارو یا داروسازان مورد اعتماد خود قبل از خرید مشورت کنند.
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