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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۴:۲۹

سخنگوی سازمان غذا و دارو؛

تبلیغات با آرم سازمان غذا و دارو در ماهواره غیر قانونی است

تبلیغات با آرم سازمان غذا و دارو در ماهواره غیر قانونی است

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: مجوز استفاده از نشان سازمان برای تبلیغ هیچ‌ یک از محصولات سلامت‌محور در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان صادر نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شعیبی، با بیان اینکه فرآورده‌های سلامت‌محور شامل دارو، مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی است، عنوان کرد: تبلیغات محصولات از جمله فراورده‌های آرایشی و بهداشتی و مکمل‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای با لوگوی سازمان غذا و دارو غیرمجاز و ممنوع است.

وی افزود: شبکه‌های ماهواره‌ای باسواستفاده از مجوزهای بهداشتی ملی و بین المللی مانند تائیدیه های WHO، FDA، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو؛ محصولات آرایشی و بهداشتی و مکمل‌هایی را تبلیغ می‌کنند که برخی از آنها ممکن است فاقد اصالت تولید بوده و حتی تقلبی باشند که مصرف آنها برای سلامت مصرف کنندگان مخاطره آمیز است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این سازمان اکیداً مصرف فرآورده‌هایی که در شبکه‌های ماهوراه ای فارسی‌زبان تبلیغ می‌شود را توصیه نمی‌کند، عنوان کرد: مردم برای اطمینان از ایمنی و سلامت محصولات، می‌توانند با مراجع ذی صلاح مانند معاونت‌های غذا و دارو یا داروسازان مورد اعتماد خود قبل از خرید مشورت کنند.

کد مطلب 4611356
حبیب احسنی پور

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