اولین نقشه جامع تشعشعات رادیواکتیو چرنوبیل توسط پهپادها تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، جنگ سرخ در ۵۰۰ متری محل نصب راکتور هسته‌ای چرنوبیل یکی از آلوده‌ترین نقاط جهان به مواد رادیواکتیو محسوب می‌شود. خطر تشعشعات رادیواکتیو در این بخش از جهان تا بدان حد بالاست که انسان‌ها نباید بیش از چند ساعت در آن باقی بمانند.

اما پهپادهای مجهز به ابزار شناسایی تشعشعات رادیواکتیو که توسط کارشناسان مرکز ملی رباتیک هسته‌ای انگلیس تولید شده اند قادر به حضور ایمن و طولانی مدت در این منطقه بوده اند و نقشه‌ای جامع از شرایط آن را تهیه کرده اند.

انفجار و آتش سوزی در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اوکراین در سال ۱۹۸۶ منجر به انتشار گسترده تشعشعات رادیواکتیو شد که دامنه آن تا اروپای غربی نیز کشیده شد. در هفته‌های بعد از این فاجعه مقدار زیادی از بشکه‌های حاوی موارد رادیواکتیو در جنگ سرخ در حاشیه این نیروگاه دفن شد. اما هیچ نقشه دقیقی از محل دفن این مواد تا به امروز وجود نداشت.

پهپادهای انگلیسی با ۵۰ بار پرواز بر فراز این جنگل موفق به طراحی نقشه سه بعدی این منطقه همراه با نقاط دقیق دفن مواد خطرناک مذکور شده اند.

با استفاده از این نقشه می‌توان تصمیم گرفت که آیا نقاط مذکور قابل پاکسازی نهایی هستند یا شدت آلودگی به حدی است که باید از این کار اجتناب کرد. از این نقشه برای تأمین امنیت ۷۰ هزار جهانگردی که هر سال از این مناطق بازدید می‌کنند و مکان یابی نیروگاه خورشیدی چرنوبیل نیز استفاده خواهد شد.