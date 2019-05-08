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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۱۱

مسابقات ملی هوافضا در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد

مسابقات ملی هوافضا در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد

دبیر یازدهمین دوره مسابقات ملی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۸۰۰ شرکت کننده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مهدی سبزه پرور در مراسم اختتامیه مسابقات هوا فضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در یازدهمین دوره مسابقات ملی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۸۰۰ شرکت کننده حضور داشتند.

سبزه پرور با بیان اینکه در یازدهمین دوره مسابقات ملی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر دو لیگ جدید سرعت پهپادها و شبیه ساز اویونیک اضافه شده بود، گفت: در این دوره از مسابقات در لیگ‌های گلایدر دانش آموزی ۵۶ تیم، گلایدر آزاد ۱۶ تیم، راکت آبی ۵۲ تیم وهاورکرافت ۱۶ تیم شرکت کردند.

وی با اشاره به تیم‌های برگزیده یازدهمین دوره مسابقات هوافضا گفت: در لیگ نهایی هاور ، تیم proxima مقام اول ، تیم دبیرستان سلام تجریش مقام دوم ، تیم sky king مقام سوم، تیم پژوهش سرای میردهقان شایسته ی تقدیرو تیم apex تیم برتر میدان شد.

به گفته وی، در لیگ گلایدر آزاد، تیم علوم تحقیقات مقام اول، تیم ربو گلایدر مقام دوم ، تیم Liano مقام سوم و تیم shs aero شایسته تقدیر شد.

سبزه پرور افزود: در لیگ گلایدر دانش آموزی، تیم مرلین ، تیم نوآوران شیراز، ایر پارس ، به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند؛ همچنین تیمcrasher ،تیم شایسته شهاب هفت آسمان و ربو گلایدر سیتی شایسته تقدیر شدند.

به گفته وی، در لیگ سرعت پهپادها، تیم crows مقام اول و تیم crows۲ مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

کد مطلب 4611422

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