انسداد مجدد جاده «میان رستاق» علی آبادکتول بر اثر رانش

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هدایتی کتولی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسیر روستای میان رستاق از توابع بخش مرکزی علی آبادکتول دوباره مسدود شد.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران افزود: مسیر روستای میان رستاق که در روز جمعه ۱۳ اردیبهشت براثر رانش مسدود شده بود با تلاش عوامل راهداری در روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت به صورت موقت بازگشایی شد اما براثر رانش شدید مجدداً در روز سه شنبه مسدود شد.

وی ادامه داد: رانش و ریزش سنگ به صورت متناوب در جاده ادامه دارد و عبور و مرور از آن تحت هر شرایطی غیرممکن است.

هدایتی خاطرنشان کرد: هماهنگی لازم با ادارات کل مدیریت بحران استانداری و راهداری حمل و نقل جاده ای استان صورت گرفته و فردا یک تیم از کارشناسان استان و شهرستان از نزدیک به محل رانش اعزام و راهکارهای پیشنهادی از جمله انتخاب مسیر جایگزین و یا ترمیم راه فعلی را بررسی خواهند کرد.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر عبور و مرور در مسیر روستای میان رستاق تحت هر شرایطی ممکن نیست و مسیر فاقد هرگونه ایمنی لازم است و از همه درخواست دارم از عبور و مرور در مسیر مذکور اکیداً اجتناب کنند.