«بچه خور» در بخش مسابقه جشنواره دانمارکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «بچه‌خور» به کارگردانی محمد کارت و تهیه‌کنندگی سیدمازیار هاشمی به بخش مسابقه نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اودنسه دانمارک راه پیدا کرد.

این فیلم در اولین حضور بین المللی خود به بخش مسابقه فستیوال «تامپره» فنلاند راه یافت که از مهمترین جشنواره های عرصه فیلم کوتاه دنیا محسوب می‌شود. دومین حضور بین المللی این فیلم در جشنواره اودنسه دانمارک است که فیلم‌های بخش مسابقه آن از میان نزدیک به ۳۲۶۴ شرکت‌کننده انتخاب شده‌اند.

فیلم‌های برگزیده در بخش رقابتی مسابقه و بخش ملی به آکادمی اسکار برای حضور در رقابت شاخه بهترین فیلم کوتاه معرفی می‌شوند.

نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اودنسه (OFF) از ۲۶ آگوست تا ۱ سپتامبر ۲۰۱۹ برابر با ۴ تا ۱۰ شهریور در شهر اودنسه دانمارک برگزار می‌شود.

از عوامل اصلی «بچه‌خور» می‌توان به فیلمنامه‌نویسان: آبان عسکری، محمد کارت، مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز، تدوینگر: اسماعیل علیزاده، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، صداگذار: آرش قاسمی، طراح صحنه و لباس: سعید حسن لو، طراح گریم: عظیم فراین، مدیر تدارکات: مهدی محمد گنجی، بازیگران: علیرضا حکیمی، علیرضا مهران، فرحانه سبحانی، علی بحری و بهرام ابراهیمی اشاره کرد.

مدیریت پخش بین المللی این فیلم توسط آزاده مسیح‌زاده و شرکت Atozinema انجام می‌شود.