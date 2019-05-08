اختصاص بلوک ویژه اهداکنندگان عضو در وادی رحمت تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، احد فلاحی امروز در جمع خبرنگاران در تبریز اظهار داشت: با هدف فرهنگ سازی و ارج نهادن به سنت حسنه اهدای عضو در جامعه، بلوک ویژه ای برای اهداکنندگان عضو در وادی رحمت تبریز اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تاکید شهردار و شورای شهر تبریز برای همکاری با انجمن اهداکنندگان عضو تصریح کرد: در این قطعه ضمن طراحی المان و سنگ قبرهای ویژه، اهدا کنندگان عضو به صورت رایگان دفن خواهند شد.

فلاحی یادآور شد: تاکنون بلوک‌های ویژه شهدا، بلوک خانواده‌های معظم شهدا، بلوک جانبازان، صدیقین و هنرمندان با هدف ارج نهادن به این عزیزان در وادی رحمت اختصاص یافته است.

رسول زارع زاده، مسئول هماهنگی پیوند اعضای بسیج جامعه‎ی پزشکی آذربایجان‎شرقی نیز با اشاره به در پیش بودن ۳۰ اردیبهشت، روز ملی اهدای عضو گفت: با همکاری شورای شهر، شهرداری و سازمان آرامستان های تبریز، آئین‌های ویژه ای برای گرامیداشت این روز پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: صبح روز سی ام اردیبهشت ماه قرار است قطعه اهداکنندگان عضو در وادی رحمت تبریز افتتاح شود.

زارع زاده تعداد اهداکنندگان عضو در آذربایجان شرقی را ۵۰ نفر عنوان کرد و افزود: با تسهیلات پیش بینی شده از سوی شهرداری و سازمان آرامستان های تبریز، اهداکنندگان عضو در استان پس از تشییع در بلوک ۶۰ وادی رحمت دفن خواهند شد.

این عضو انجمن اهدای عضو ایران در ادامه با اشاره به همکاری شهرداری و شورای شهر تبریز در برنامه‌های روز ملی اهدای عضو اظهار داشت: پس از افتتاح یاد شده، عصر همان روز همایش اهدای عضو به همراه نمایشگاه ویژه ای با محوریت این موضوع در تالار اندیشه ائل گلی افتتاح می‌شود.

مسئول هماهنگی پیوند اعضای بسیج جامعه‎ی پزشکی آذربایجان‎شرقی از مرگ روزانه ۷ الی ۱۱ نفر در صف اهدای عضو خبر داد و گفت: در صورت فراگیر شدن فرهنگ اهدای عضو، بسیاری از انسان‌های نیازمند عضو نجات پیدا خواهند کرد.

زارع زاده با بیان اینکه سالانه از ۸ هزار بیمار مرگ مغزی در ایران، حدود ۴ هزار نفر امکان و شرایط اهدای عضو را دارند گفت: از این تعداد نیز بین ۷۰۰ تا هزار نفر نسبت به اهدای عضو اقدام کرده و بقیه بیماران، بدون رضایت خانواده به این امر از دست می‌روند.

این عضو انجمن اهدای عضو ایران با اشاره به صدور کارت‌های اهدای عضو برای داوطلبان یادآور شد: بدون رضایت خانواده این عزیزان، امکان اهدای عضو فراهم نمی‌شود لذا به شدت نیازمند فرهنگ سازی در این زمینه هستیم.

به گفته وی، برای اهدای عضو باید ۵ پزشک متخصص مرگ مغزی را تائید کرده و پس از رضایت خانواده و صدور مجوز دادستان نسبت به این امر اقدام می‌شود.