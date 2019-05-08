لذت یک سفر به یاد ماندنی با خرید بلیط از «مستر تیکو»

به گزارش خبرگزاری مهر، مستر تیکو یک سامانه آنلاین برای خرید بلیط‌های مسافرتی مانند بلیط هواپیما، بلیط قطار و بلیط اتوبوس است.

با مراجعه به نشانی www.mrtiko.com می‌توانید از خدمات سامانه آنلاین مستر تیکو بهره بگیرید و با چند کلیک ساده اقدام به خرید انواع بلیط‌های مسافرتی نمائید و مبلغ آن را به صورت آنلاین پرداخت و بلیط صادر شده را در گوشی تلفن همراه خود داشته باشید.

اگر به هر دلیلی سفر شما لغو شد، دیگر نیازی به طی مسافت‌های طولانی برای کنسلی بلیط ندارید، بلکه فقط کافیست با مراجعه به سامانه رزرواسیون آنلاین مستر تیکو و از بخش استرداد آنلاین بلیط، به صورت آنلاین در همان لحظه بلیط خود را کنسل کنید.

خرید اینترنتی بلیط هواپیما

مستر تیکو سامانه آنلاین خرید بلیط هواپیمااست و شما به سادگی می‌توانید با مراجعه به وبسایت www.mrtiko.com و انتخاب شهر مبدا و مقصد خود ، روز حرکت را مشخص کنید تا لیست تمامی پروازها و شرکت‌های هواپیمایی مختلف برای شما به نمایش گذاشته شوند . در صفحه مربوطه به سادگی می‌توانید قیمت‌های مختلف ایرلاین‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید و براساس نیاز، اقدام به خرید بلیط هواپیما کنید.

ابتدا با مراجعه به نشانی www.Mrtiko.com و از بخش بالایی صفحه و از باکس موتور جستجو شهر مبدا و مقصد، روز سفر و تعداد مسافرین را انتخاب و بر روی گزینه جستجو کلیک کنید.

طبق عکس زیر تمامی پروازها و ایرلاین‌های مختلف برای شما به نمایش گذاشته می‌شوند.

از این بخش می‌توانید به سادگی تمامی قیمت‌ها و شرکت‌های مختلف هواپیمایی را با یکدیگر مقایسه و اقدام به خرید بلیط هواپیما نمائید. پس از انتخاب هواپیمای مورد نظر بر روی گزینه انتخاب کلیک کرده و در فرمی بسیار ساده و روان می‌توانید مشخصات فردی خود را وارد و در انتها هزینه سفر را به صورت اینترنتی پرداخت نمائید تا بلیط برای شما صادر شود. فایل نهایی بلیط برای شما صادر شده و می‌توانید آن را در موبایل خود ذخیره و چاپ نمائید.

خرید اینترنتی بلیط قطار

نرخ بلیط قطار از دیگر وسایل مسافرتی مثل هواپیما پایین‌تر است و قیمت آن مابین هواپیما و اتوبوس می‌باشد. به همین دلیل بیشتر مسافران در ایام مختلف سال برای سفرهای کاری و یا تفریحی خود، قطار را انتخاب می‌کنند.

مستر تیکو سامانه آنلاین خرید اینترنتی بلیط قطار، سیستمی یکپارچه با پردازش و سرعت سریع را برای شما عزیزان تهیه کرده است تا در بستر اینترنت بتوانید در هر کجا که هستید از طریق موبایل و یا لپ تاپ خود اقدام به خرید بلیط قطار کنید.

با خرید اینترنتی بلیط قطار از سایت مستر تیکو امکان رزرو کوپه دربست نیز وجود دارد و در صورت تمایل می‌توانید یک کوپه ۴ نفره را به صورت کامل برای خود رزرو کنید. اگر در سفر کودکان و نوزادان خود را به همراه دارید ما رزرو کوپه دربست را به شما پیشنهاد می‌کنیم. برای این امر فقط کافیست در هنگام خرید بلیط قطار، گزینه کوپه دربست را انتخاب کنید.

همچنین از دیگر خدمات استفاده از قطار امکان انتخاب کوپه برادران و خواهران است. اگر در سفر تنها هستید می‌توانید از بخش مسافرین ویژه خواهران و یا ویژه برادران را انتخاب نمائید.

خرید اینترنتی بلیط اتوبوس

یکی از مزایای خوب در هنگام خرید بلیط اتوبوسامکان رزرو صندلی از قبل است ، به این صورت که در هنگام خرید ، نقشه صندلی‌های اتوبوس برای شما قابل مشاهده خواهد بود و به سادگی می‌توانید صندلی مورد نظر و تعداد آن را انتخاب و رزرو کنید . اگر صندلی‌ها به رنگ قرمز باشد به این معنی است که صندلی مورد نظر از قبل توسط شخص دیگری رزرو شده ، ولی اگر صندلی به رنگ سبز و یا بی رنگ باشد یعنی آن صندلی آزاد و قابل رزرو است . همچنین با امکان رزرو بلیط اتوبوس می‌توانید در هنگام خرید از اتوبوس VIP استفاده کنید و با پرداخت مبلغی بیشتر از امکانات بیشتر این اتوبوس‌ها بهره مند شوید . از امکانات اتوبوس VIP می‌توان به صندلی‌های بزرگ و تختخواب شو اشاره کرد که به سادگی می‌توان صندلی‌ها را به عقب خوابانده و استراحت کنید . همچنین می‌توان سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی با کیفیت آنها را نام برد .

همچنین از دیگر امکانات خرید بلیط اتوبوس از مستر تیکو می‌توان به استرداد آنلاین بلیط اتوبوس اشاره کرد. تا یک ساعت قبل از حرکت اتوبوس ۱۰ درصد از مبلغ کل خریداری شده و از یک ساعت تا زمان حرکت ۵۰ درصد از مبلغ کل قابل استرداد است.

پشتیبانی مستر تیکو

یکی از مزیت‌های خوب سامانه مستر تیکو، پشتیبانی آنلاین و ۲۴ ساعته است. کاربران در هنگام خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس در صورت برخورد با هرگونه مشکل می‌توانند از طریق چت آنلاین تعبیه شده در سایت، با بخش پشتیبانی مستر تیکو به صورت آنلاین صحبت و مشکل خود را برطرف کنند.

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