به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور معاون امور اقتصادی وزارت کشور همراه بود، اظهار کرد: اکنون در البرز به‌عنوان قطب علم و فناوری کشور، اشتغال از صنعت به سمت خدمات سوق پیداکرده است.

وی با اشاره به اینکه گروه اقتصادی البرز برای تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید به خط هستند، ادامه داد: کارگروه‌های تخصصی حوزه اقتصادی البرز جلسات منظم و با خروجی عملیاتی برگزار می‌کنند که امسال نیز کارگروه‌های ویژه احتکار و اختفا و استقامت در مقابل تحریم‌ها نیز تشکیل‌شده است.

استاندار البرز با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۰۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و حدود ۶۷۰ میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری داخلی در البرز محقق شده است، گفت: نرخ بیکاری البرز در پاییز ۹۷ حدود ۱۵.۸ درصد بوده که در زمستان ۹۷ به ۱۳.۶ درصد رسید ولی با توجه به ظرفیت‌های بالایی که البرز در حوزه تولید و صنعت دارد باید این رقم ارتقا یابد.

شهبازی اضافه کرد: ۳۱ استان کشور در تولید و اشتغال باید حرکتی هماهنگ بر اساس مزیت‌های خود داشته باشند که یک استان مهاجرپذیر و دیگر استان‌ها مهاجر فرست نباشند.

ایجاد ۴۳ هزار شغل در استان البرز مورد انتظار است

وی گفت: رونق شغل وزندگی در البرز به‌گونه‌ای است که پس از تهران، مهاجرپذیرترین استان کشور است و متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به البرز مهاجرت می‌کنند.

استاندار البرز افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شد که در البرز هرکدام از دستگاه‌های اجرایی در پنج محور اصلی و به‌صورت متمرکز در سال جاری اقدام و عمل کنند.

شهبازی با اشاره به اینکه ایجاد ۴۳ هزار شغل در سال جاری در البرز مورد انتظار است، عنوان کرد: اگر مدیریت اعتبارات تبصره ۱۸ به استانداران محول شود به‌طورقطع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتری در جهت اشتغال و رونق تولید صورت می‌گیرد.

وی بابیان اینکه البرز با توجه تعدد واحدهای تولیدی و صنعتی کمترین مشکل و تعدیل نیرو را در شرایط کنونی کشور داشته است، گفت: لکه صنعتی ماهدشت نیز با پیگیری‌های صورت گرفته در کمترین زمان ممکن به شهرک صنعتی تبدیل شد.

ایجاد شهر استارت آپی در استان البرز

استاندار البرز با تأکید بر اینکه در بحث محرومیت‌زدایی بخش پلنگ‌آباد شهرستان اشتهارد نیز به جد وارد عمل شده‌ایم، گفت: پیگیر هستیم که برق منطقه‌ای استان البرز مستقل و از تهران جدا شود به این دلیل که پیک مصرف استان ۸۰۰ مگاوات ولی تولید البرز بیش از ۱۶۰۰ مگاوات است که وارد شبکه ملی می‌شود.

شهبازی در بخش دیگری با اشاره به‌ضرورت بهره‌برداری از استارت آپ ها در جهت ایجاد اشتغال، گفت: چندین شرکت استارت آپی در پارک علم و فناوری البرز مستقر هستند.

وی تأکید کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته درصدد هستیم با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی کشور، شهر استارت آپی را در کارخانه جهان چیت به مساحت ۱۰ هکتار ایجاد کنیم.

استاندار البرز عنوان کرد: در سال رونق تولید، مجالی برای تعطیلی حتی یک واحد تولیدی و تعدیل حتی یک نیروی کار را نداریم.