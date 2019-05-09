سعید آذری: ذوب آهن جلوی استعفای شهنازی را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ شهنازی رییس هیات مدیره باشگاه ذوب آهن در شرایطی که از مدیرعامل و سرمربی تیم در مقابل فشارهای هیات مدیره حمایت کرده بود امروز از سمت خود استعفا کرد.

شهنازی به همراه سعید آذری مدیرعامل باشگاه به جلسات اخیر هیات مدیره دعوت نمی شدند و استعفای شهنازی نشان دهنده عمق اختلافات است.

اما سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر به استعفای شهنازی واکنش نشان داد و گفت: ذوب آهن اگر هوشیار باشد استعفای ‌شهنازی را نمی‌پذیرد. او سنگین ترین وزنه هیات مدیره است.

مدیرعامل ذوب آهن ادامه داد: هیچیک از اعضا وجه و اعتبار شهنازی را ندارند. توصیه من به مجمع این است که جلوی این استعفا را بگیرد.

آذری گفت: باشگاه نیاز به آرامش دارد. شهنازی اگر مصاحبه کرده حقایق را گفته است. در حالیکه ما در حال کتک خوردن در کربلا بودیم برخی به دنبال تخریب باشگاه بودند.