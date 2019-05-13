به گزارش خبرنگار مهر، کوهستان لالههای واژگون «رزستان» یا «رزسو» در بیست کیلومتری دورود لرستان و نزدیک روستای دره اسپر در ارتفاعات پریزکوه زاگرس یکی از قلههای اشترانکوه قرار دارد. بهترین زمان برای تماشای لالههای واژگون نیمه اول اردیبهشت است. برای رفتن به این منطقه از دورود به روستای دره اسپر با ماشین حدود بیست دقیقه راه است. سپس با دوساعت کوهپیمایی به سمت پریزکوه کوچک میتوانید به دشتهای لالههای واژگون رزسو برسید.
«رزستان» رویشگاه لالههای رنگارنگ
کوهستان لاله واژگون رزستان (Razestan) دورود از زیباترین و پرپشتترین رویشگاهای لاله به شمار میرود و در درهها، دشتها و دامنه کوههای این منطقه انواع مختلف لالههای واژگون رنگارنگ را میتوان یافت.
ظرفیت گردشگری که نادیده گرفته میشود
هر ساله شمار زیادی از علاقمندان طبیعت در اردیبهشت ماه برای دیدن لالههای واژگون به دره اسپر دورود سفر میکنند. علی رغم این استقبال گردشگران، در این منطقه اقدامات چندانی برای ایجاد شغل و درآمدزایی انجام نشده است و عمده درآمد مردم دره اسپر از طریق کشاورزی و دامداری است و از درآمدهای هنگفت صنعت گردشگری خبری نیست.
نگهداری دام عشایر در «رزستان» و مرگ لالههای واژگون
متأسفانه استفاده از زمینهای مسطح و دشتهای کوهستان لاله رزسو برای چادر زدن عشایر و بخصوص محل نگهداری و خواب دامها موجب شده است که بخشهای زیادی از رویشگاههای لاله در این منطقه نابود شوند.
همانطور که در فیلم میبینید، در دومین دشت لاله در دامنه پریزکوه کوچک در مرکز دشت به علت نگهداری دامها بخش عظیمی از لالههای واژگون متراکم و بسیار زیبا نابود شده است. ضروری است مسئولان ذی ربط اداره کل منابع طبیعی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره کل حفاظت محیط زیست در این زمینه اقدامات لازم را برای حفاظت از رویشگاههای لاله واژگون به عمل آورند و از این سرمایه ارزشمند طبیعی پاسداری شود.
فیلم و گزارش: اسفندیار خدایی
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