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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۶

اجلاس کشورهای اروپایی برای مقابله با خشونت در فضای مجازی

اجلاس کشورهای اروپایی برای مقابله با خشونت در فضای مجازی

رهبران فرانسه، نیوزلند و اتحادیه اروپا اجلاسی با نمایندگان شرکت های بزرگ فناوری برگزار می کنند تا اقداماتی برای حذف فعالیت های خشونت آمیز افراط گرایان در فضای آنلاین در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رهبران فرانسه و نیوزلند روز چهارشنبه جلسه‌ای با مدیران شرکت‌های فناوری برگزار می‌کنند تا برای حذف نمایش فعالیت‌های خشونت‌آمیز افراط گرایان در فضای آنلاین اقداماتی انجام شود.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزلند اجلاسی به نام برنامه‌ای «ندای کریستی چرچ» را برگزار می‌کنند. این برنامه به یادبود ۵۱ نفری نامگذاری شده که در حمله یک افراط گرا به ۲ مسجد در نیوزلند کشته شدند.

علاوه بر آن رهبران انگلیس، کانادا، ایرلند، اتحادیه اروپا، سنگال، اندونزی و اردن نیز همراه نمایندگان توئیتر، مایکروسافت، گوگل، فیس‌بوک و دیگر شرکت‌های بزرگ اینترنتی در این اجلاس شرکت می‌کنند.

کد مطلب 4616448

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