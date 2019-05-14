اجلاس کشورهای اروپایی برای مقابله با خشونت در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رهبران فرانسه و نیوزلند روز چهارشنبه جلسهای با مدیران شرکتهای فناوری برگزار میکنند تا برای حذف نمایش فعالیتهای خشونتآمیز افراط گرایان در فضای آنلاین اقداماتی انجام شود.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزلند اجلاسی به نام برنامهای «ندای کریستی چرچ» را برگزار میکنند. این برنامه به یادبود ۵۱ نفری نامگذاری شده که در حمله یک افراط گرا به ۲ مسجد در نیوزلند کشته شدند.
علاوه بر آن رهبران انگلیس، کانادا، ایرلند، اتحادیه اروپا، سنگال، اندونزی و اردن نیز همراه نمایندگان توئیتر، مایکروسافت، گوگل، فیسبوک و دیگر شرکتهای بزرگ اینترنتی در این اجلاس شرکت میکنند.
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