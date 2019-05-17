به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پیش از ظهر امروز جمعه در راه بازگشت پرسپولیس از بوشهر به تهران درباره قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر گفت: سومین قهرمانی سخت‌ترین قهرمانی است. این تأیید و اثباتی است بر کار مستمر ما و شیرین‌ترین قهرمانی است.

وی افزود: کم تیمی در دنیا وجود دارد که سه بار پشت سر هم قهرمان شود بخصوص در شرایط سختی که ما داشتیم مثل سال گذشته که محروم بودیم و نمی‌توانستیم بازیکن جدید بگیریم. همینطور تیمی بودیم که در سه سال اخیر فشرده‌ترین برنامه‌ها را داشتیم ولی در تمام جام‌ها موفق عمل کردیم.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: امسال سوپرجام را گرفتیم، در فینال آسیا بودیم و قهرمان لیگ برتر شدیم. نیمه نهایی حذفی هم در انتظارمان است. به خاطر همین عرض کردم سومین قهرمانی اهمیت خاصی دارد چون همه دنبال این هستند بازی به بازی کیفیتمان را اثبات کنیم.

برانکو ادامه داد: می‌دانیم تراکتورسازی چقدر تقویت شده و سه کاپیتان تیم ملی و چند بازیکن جدید دیگر را به خدمت گرفت. سپاهان و استقلال هم تیم‌های قوی هستند. این نتایجی که کسب کردیم شگفت انگیز است. فصل به فصل انتظارات بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به سختی کار در بوشهر و بازی مقابل تیم پارس یادآور شد: بازیکنان ما تحت فشار زیادی بودند و انتظار زیادی از آنها می‌رفت. می‌دانستیم روی چه زمینی بازی می‌کنیم که خودش یک مانع برای سبک بازی ما بود. عصبیت و استرس تأثیر خاص خودش را در بازی داشت ولی بازیکنانم قهرمانانه جنگیدند و از همه شیرین‌تر این بود که هیچکس به ما در راه قهرمانی کمک نکرد. همه چیز را در نبرد و در زمین به دست آوردیم. بی عدالتی و خستگی و عوامل دیگر هم نتوانستند جلوی ما را بگیرند بخصوص نیم فصل دوم که به طور خاص سخت‌تر بود چون هر چهار پنج روز یکبار بازی داشتیم آنهم بدون امکان تمرین و استراحت کافی.

برانکو در پایان درباره لیست ورود و خروج پرسپولیس برای فصل آینده تاکید کرد: تمرکز ما روی مسابقات بود و در این خصوص صحبتی نداشتیم. بازیکنان پرسپولیس تحت قرارداد هستند و نفراتی مثل انصاری و ماهینی هم سال آینده به تیم اضافه می‌شوند. عملاً نیازی به بازیکن جدید نداریم اما بعضی از نفرات تیم پیشنهاد دارند که باید ببینیم چه پیش می‌آید.