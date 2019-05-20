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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷

با کارگردانی محمد عاقبتی؛

افشین هاشمی «هملت، شاهزاده اندوه» را روایت می‌کند

افشین هاشمی «هملت، شاهزاده اندوه» را روایت می‌کند

محمد عاقبتی قصد دارد نمایش «هملت، شاهزاده اندوه» را با بازی افشین هاشمی مجددا به مدت هفت شب در تماشاخانه سپند روی صحنه ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هملت، شاهزاده اندوه» نوشته محمد چرمشیر بازخوانی «هملت» شکسپیر است که با کارگردانی محمد عاقبتی و بازی افشین هاشمی پیش از این در داخل و خارج از کشور به صحنه رفته و مورد استقبال علاقه‌مندان به تئاتر قرار گرفته است.

این اثر که به تازگی تور جدید اجراهای خود در آمریکا را به پایان رسانده، قرار است از ٨ تا ١٣ خرداد، ساعت ٢١ در سالن شماره ٢ تماشاخانه سپند روی صحنه برود.

اجرای یک هفته‌ای «هملت، شاهزاده اندوه» پایانی بر اجراهای این اثر نمایش که اولین بار ۱۰ سال پیش در فستیوال مونولیو روی صحنه رفت، خواهد بود.

فروش بلیت این اثر نمایشی توسط سامانه تیوال انجام می‌شود.

کد مطلب 4621524
آروین موذن زاده

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