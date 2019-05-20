به تمرکز قدرت و تصمیم گیری نیازمندیم/ همه باید متحد و همنوا باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی، تصریح کرد: روحانیت همواره برای منافع ملی دنیای اسلام، نقش پیشتاز و مبارز داشته است و این نقش و مبارزه با استعمار و استثمار از زمان شیرازی بزرگ، مبارزه علمای نجف با استعمار انگلیس و علما و فضلای ایران در مشروطه و نهضت اسلامی، بسیار اساسی بوده است.

رئیس جمهور با اشاره به نفوذ کلام و عمل روحانیت بین مردم از گذشته تاکنون به عنوان قشری که همواره مورد احترام جامعه بوده‌اند، افزود: طی ۴۰ سال گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار مسئولیت اداره جامعه نیز بر عهده روحانیت گذاشته شد.



روحانی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره قدرت‌های بزرگ به دنبال این بودند که حکومت اسلامی به مفهومی که امام راحل و علما دنبال می‌کردند، بوجود نیاید، تأکید کرد: قدرت‌های بزرگ می‌دانستند با پیروزی این انقلاب منافع آنها در منطقه و جهان به خطر می‌افتد و رو در روی آنها خواهد ایستاد.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط پیچیده کنونی تأکید کرد: کسانی در کاخ سفید هستند که طی ۴۰ سال گذشته همیشه علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام اسلامی عمل می‌کردند و راه مقابله با کشور ما را فشار و جنگ می‌دانستند و امروز همه این افراد در کاخ سفید یکجا جمع شده‌اند.

روحانی با تأکید بر اینکه خوشبختانه مردم باور دارند که در این برخورد و تنش ما آغازگر نبودیم، افزود: دشمن همواره به دنبال این بود که ما آغازگر باشیم و یکی از اقداماتی که از این دولت در تاریخ ثبت خواهد شد، همین مهم است که جمهوری اسلامی ایران آغازگر تنش نبود.

وی ادامه داد: البته برخی نیز در کشور با استدلال و دلایلی به دنبال این بودند که ما از برجام خارج شویم و ایستادگی در این زمینه هم کار سختی بود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر با تحریک‌های آمریکا از برجام خارج می‌شدیم، امروز دفاع از اقدامات دولت در برابر مردم بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر بود، افزود: در چنین فضایی علاوه بر آمریکا جهان و سازمان ملل نیز تحریم‌هایی را علیه کشورمان اعمال می‌کرد.

روحانی با اشاره به احاطه و اطلاعات کافی دولت بر شرایط اقتصادی مردم و توجه به اقشار آسیب‌پذیر، گفت: تلاش دولت همواره این بوده که به وضعیت این قشر آسیب پذیر جامعه رسیدگی نماید و ۵۰۰ میلیارد تومان برای یاری این قشر جامعه اختصاص دادیم تا با پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و بالاتر فشار و مشکلات آنها کمتر شود.

رئیس جمهور ادامه داد: طی ۲.۵ سال گذشته میزان پرداختی به این اقشار را ۳.۵ تا ۴ برابر افزایش دادیم و همواره تلاش بر این بوده تا حقوق‌بگیران همانند کارگران و کارمندان بیش از نرخ تورم، اضافه حقوق داشته باشند که این امر در دولت‌های گذشته سابقه نداشته است و حقوق کارمندان ۲۰ درصد و کارگران ۳۶ درصد اضافه شد.

روحانی افزود: تلاش دولت بر این بوده که اقشار آسیب‌پذیر، آسیب کمتری ببینند اگر چه در شرایط امروز مردم با سختی و مشکلات زیادی مواجه هستند، اما آیا همه این مشکلات از ناحیه دولت است؟

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: برخی‌ها در زمینه مشکلات اقتصادی کارآمدی دولت را مطرح می‌کنند، اما چطور همین دولت در دوره یازدهم توانست تورم را مهار و رشد اقتصادی را ارتقا دهد. لذا کارآمدی دولت فرقی با گذشته نکرده و ما همان دولت هستیم، اما در دوره یازدهم مردم امیدوار بودند که مشکلات‌شان حل و فصل می‌شود، اما در این دوره و به هر دلیل مقداری امید مردم نسبت به رفع مشکلات کمتر شده است، لذا همه برای ارتقای امید و نشاط اجتماعی مسؤولیت سنگینی دارند.

روحانی کاهش درآمد دولت و محدود شدن ارتباطات بانکی با دنیا را از جمله مشکلات موجود دانست و اظهار داشت: ۸۷ درصد گردش پول دنیا با دلار انجام می‌شود و امروز گردش تجاری با دلار برای کشورمان به شکلی یکجانبه و غیرقانونی تحریم است.

وی با تأکید بر اینکه امروز در تولید بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گندم، خودکفا هستیم و نیاز به واردات نداریم، اظهار داشت: اگر چه در کالاهای اساسی خودکفا هستیم، اما برای آنچه نیاز به واردات داریم به محض اینکه برخی سودجویان در داخل کشور متوجه می‌شوند که به فرض مثال حمل کالا به تأخیر افتاده است، قیمت آن کالا را افزایش می‌دهند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر چه امروز مردم در زندگی خود احساس سختی و مشکل می‌کنند، اما دولت با اقدامات خود اجازه نداده که کالاهای ضروری که برای مردم حساسیت دارد، با کمبود مواجه شود.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه امروز برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستیم، اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.

رئیس جمهور تصریح کرد: همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.

دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در هیچ دوره‌ای در تبادلات بانکی و فروش نفت با مشکلات و شرایط امروزه مواجه نبوده‌ایم، لذا نیازمند تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه هستیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز وارد دوره و صحنه جدیدی شده‌ایم، اظهار داشت: خوشبختانه امروز اتفاق نظر داریم که باید در برابر آمریکا و تحریم بایستیم و در این زمینه هیچ اختلاف نظری بین مردم و مقامات کشور وجود ندارد.

روحانی با اشاره به اینکه بنده طرفدار مذاکره و دیپلماسی هستم، اما انجام آن را در شرایط کنونی به هیچ عنوان قبول ندارم، گفت: در مهرماه سال گذشته در جریان سفر به سازمان ملل، ۵ نفر از رهبران معروف دنیا واسطه شدند که با رئیس جمهور آمریکا مذاکره کنیم و سال پیش از آن نیز وزارت خارجه آمریکا ۸ بار درخواست مذاکره داد، اما شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست و امروز شرایط ما شرایط مقاومت و ایستادگی است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در شرایط مقاومت و ایستادگی روحانیت می‌تواند نقش ارزشمندی ایفا کنند، اظهار داشت: البته نقش‌آفرینی روحانیت نیازمند برخورداری از اطلاعات کافی است لذا باید اخبار و اطلاعات حتی جزئی در اختیار بزرگان و شخصیت‌های حوزوی و حوزه علمیه قرار بگیرد و شما روحانیت معزز می‌توانید به ملت امید و اعتماد بدهید.

روحانی تصریح کرد: راه پیش رو را به هیچ عنوان بن‌بست نمی‌بینم و طی هفته‌های گذشته بخاطر وحدت و برنامه‌ریزی درست توانسته‌ایم از شرایط بسیار سختی عبور کنیم و امروز شرایط ما به مراتب از شرایط هفته‌های گذشته مناسب‌تر است.

رئیس جمهور تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم به اهداف بلند خود دست پیدا کنیم و مشکلات کمتر شود همه باید متحد و همنوا باشیم و همه باید احساس کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و یکدیگر را یاری کنیم.



روحانی خاطر نشان کرد: علیرغم همه سختی‌ها و مشکلات فردا قرار است پروژه بزرگی با اعتبار حدود ۴ هزار میلیارد تومان در آذربایجان غربی افتتاح شود و بعد از ماه رمضان هم طرح‌های بزرگی دیگری افتتاح خواهد شد و برغم تحریم‌ها کشور را به پیش می‌بریم.

برنامه ریزی و اتخاذ اقدامات لازم برای تبیین مسائل دینی در بین نسل جوان، تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام بین همه ارکان کشور برای مقابله با تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، مقابله جدی و اساسی با پدیده رانت و فساد، سرمایه گذاری بیشتر در حوزه امنیت فضای اینترنت، تاکید بر ایجاد رابطه قوی‌تر بین دولت و مردم، توجه بیشتر دولت به رفع دغدغه‌های معیشتی و مشکلات اقتصادی مردم، نظارت بر روند افزایشی قیمت برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم، ضرورت توجه بیشتر به فضای مجازی، لزوم تبیین خدمات و دستاوردهای حوزه‌های علمیه در جامعه و تاکید بر رسیدگی به وضعیت حجاب در جامعه به عنوان یک اصل مهم قرآنی، از جمله درخواست‌ها، پیشنهادات و دغدغه‌های مطرح شده میهمانان حاضر در این جلسه بود.