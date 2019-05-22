امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به نقش اپلیکیشن‌های بومی در اطلاع رسانی خسارات ناشی از سیل اخیر در کشور تاکید کرد و گفت: طبق آمار جهانی ۷۰ درصد لطمات ناشی از حوادثی مانند سیل، صرفاً از طریق آگاهی رسانی قابل رفع است. به بیان دیگر اگر در زمان وقوع رخدادی مانند سیل، تنها اطلاع رسانی درستی انجام دهیم ۷۰ درصد هزینه‌ها را کاهش خواهیم داد.

وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در آگاهی رسانی در زمان بحران به اقدامات صورت گرفته در زمینه اطلاع رسانی از وضعیت سیل در کشور با ابزارهای فناوری اشاره کرد و گفت: در این راستا چند اقدام سرویس محور صورت گرفت که بر مبنای گزارش‌ها، با موفقیت همراه بود. یکی از این اقدامات راه اندازی سرویس‌های اعلام اخطار و هشدار مکان محور است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه تا قبل از این، اپراتورهای تلفن همراه این خدمات را ارائه نکرده بودند، ادامه داد: در فروردین ماه امسال با استفاده از این سرویس به کاربران موبایل اخطار دادیم که ممکن است در مناطقی که حضور دارند دچار سیل و آبگرفتگی شوند. با اعلام سرویس اخطار جلوی بسیاری از پیامدها گرفته شد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اقدام دیگری که با همکاری با شرکت‌های تولیدکننده اپلیکیشن نقشه و مسیریابی مانند «نشان» و «بلد» صورت گرفت اعلام نقطه به نقطه خطر آبگرفتگی و سیلاب برای کاربران این اپ ها بود.

ناظمی با اشاره به توسعه این سرویس‌های بومی که منتج به استفاده بیش از ۴ میلیون کاربر از این اپلیکیشن‌ها شده است، گفت: این اپ های موبایلی نسبت به اطلاع رسانی کاربر از طریق مکان روی نقشه اقدام کردند و نسبت به خطر آبگرفتگی و سیلاب هشدار دادند. از سوی دیگر سرویس نقاط امداد روی اپلیکیشن‌های بومی نقشه فعال شد که امکان جستجوی نقاط امدادی هلال احمر را ممکن کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ارسال پیامک‌های انبوه شهری در چند مرحله به کاربران تلفن همراه برای هشدارهای مربوط به سیل، تاکید کرد: در مجموع در فروردین ماه امسال، بیش از ۲ میلیارد پیامک (به غیر از پیام‌های فلش) در رابطه با اطلاع رسانی سیل به مردم ارسال کردیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که با همکاری اپلیکیشن‌های بومی انجام شد مربوط به امکان اضافه کردن پایگاه‌های امدادی به نقشه است که این سرویس بیشتر برای بخش‌های امدادی فعال شد و به زودی دسترسی عمومی آن هم برای مردم ممکن می‌شود. این سرویس این قابلیت را دارد که اطلاع رسانی کاملی از نقاط توزیع امکانات مدنظر (پایگاه‌های امدادرسانی) به افراد می‌دهد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نقش تصاویر فضایی و پهپادها در اطلاع رسانی در زمان سیل نیز گفت: تصاویر ماهواره‌ای از سوی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات به صورت روزانه در دو نوبت برای ستاد بحران در مناطق مختلف ارسال شد که برداشت کلی از وضعیت مناطق سیل زده و میزان خسارات ناشی از سیل بود.

وی ادامه داد: در زمان سیل اخیر به بیش از ۴۰۰ آنتن تلفن همراه خسارت وارد و نابود شد و امکان برق رسانی به آنتن‌های موبایل وجود نداشت که با تأمین برق مجزا و با استفاده از دستگاه‌های ژنراتور، اینترنت و موبایل مناطق سیل زده را تأمین کردیم.