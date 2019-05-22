کامیون های خودران مرسوله های پستی را جابجا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، خدمات پستی ایالات متحده آمریکا (USPS) به مدت ۲ هفته به طور آزمایشی از کامیونهای خودران استارت آپ TuSimple برای ارسال محمولههایش استفاده میکند.
در این طرح که از امروز اجرایی میشود، کامیونهای خودران TuSimple بستههای پستی را در مسیری ۱۶۰۰ کیلومتری میان مراکز توزیع در فونیکس (ایالت آریزونا) و دالاس (ایالت تگزاس) جابجا میکنند.
USPS نیز مانند شرکتهای پستی مختلف مشغول بررسی قابلیتهای خودروی خودران برای انجام عملیاتهای مختلف خود است. با کمک این روش میتوان از هزینههای سوخت و همچنین آلودگی هوا کاست. علاوه براین موارد، در چنین روشهایی ایمنی نیز ارتقا مییابد. استفاده از کامیونهای خودران برای این منظور به خصوص در مسیرهای طولانی رفت و برگشت با فاصله توقف کوتاه، بسیار مناسب است.
چنین سفرهایی نیازمند تعداد زیادی رانندگان انسانی است. از سوی دیگر این قرارداد برایTuSimple نیز اهمیت خاصی دارد زیرا تاکنون مشغول تأیید فناوریهای خودران خود در مسیرهای کوتاهتر برای مشتریان در آریزونا بوده است. در این سفرها اپراتورهای انسانی در خودرو حضور دارند و علاوه بر جمع آوری اطلاعات ایمنی را تضمین میکنند. همین فرایند برای آزمایش دو هفتهای USPS نیز در نظر گرفته شده است.
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