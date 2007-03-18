۲۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۵۳

/ رقابت های بین المللی جودو قزاقستان /

مرادی برنز گرفت / سرلک از رسیدن به فینال محروم شد

در دومین روز از رقابت های جودوی بین المللی قزاقستان نماینده 73 کیلوگرم کشورمان به نشان برنز این رقابت ها دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت ها که با حضور 185 جودوکار در قالب 14 تیم از 11 کشوردر آلماتی جریان دارد در وزن 73- کیلوگرم ذکریا مرادی پس از شکست برابر جودوکاری از کشور میزبان به ترتیب حریفانی از مغولستان، قزاقستان و ازبکستان را از پیش رو برداشت و به نشان برنز این رقابت ها دست یافت.

 وحید سرلک نماینده وزن 60- کیلوگرم کشورمان در دور اول نماینده قزاقستان که در مسابقات جهانی مصر به او باخته بود را ضربه فنی کرد. وی سپس جودوکاری از مغولستان را شکست داد و در ادامه مقابل قهرمان بازی های آسیایی بوسان از کشور میزبان پس از 10 دقیقه مبارزه در حالی که در چند مورد به اجرای فن اقدام کرده بود از سوی 3 داور قزاق بازنده اعلام شد و از رسیدن به فینال محروم شد.

وی در جدول بازنده ها در حالی که از حریف ژاپنی خود با یک امتیاز "یوکو" جلو بود به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه دست از ادامه کار محروم شد تا در عین شایستگی به عنوان پنجم دست یابد.

