به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت سوم خرداد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، درس‌ها و عبرت‌های دفاع مقدس را ضامن پیروزی ملت ایران در جنگ اراده‌ها با دشمن و فتح خرمشهرهای پیش روی انقلاب و میهن اسلامی دانست.

در ابتدای این بیانیه آمده است: عملیات بیت المقدس و حماسه آزادسازی خرمشهر در حافظه تاریخی ملت ایران یادآور یکی از رخدادهای بزرگ و راهبردی در روند دفاع مقدس میهن اسلامی در جنگ تحمیلی استکبار جهانی با پادویی صدام و ارتش بعثی عراق است که طی آن پیام مقاومت و ذلت ناپذیری ایرانیان غیور و غیرتمند و تربیت شدگان مکتب عاشورا و ولایت فقیه، رساتر از همیشه به جبهه ضد انقلاب و اردوگاه دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی رسید.

این بیانیه می‌افزاید: فتح خرمشهر در سوم خرداد ماه ۱۳۶۱ پس از یک و نیم سال اشغالگری و جنایت گری ارتش بعثی صدام و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن، محصول مقاومت، ایثار و شهادت طلبی فرزندان ملت ایران در جبهه‌های نبرد با مزدوران استکبار جهانی بوده و نشان داد ایمان الهی و عزم و اراده راسخ و اندیشیدن به آرمان‌ها و ارزش دینی و ملی می‌تواند دستاوردهای تاریخ‌ساز را رقم زند.

این بیانیه آزادسازی خرمشهر را از دستاوردهای راهبردی و تعیین‌کننده دفاع مقدس هشت ساله ملت مقاوم و پایدار ایران اسلامی و مظهر فائق آمدن اراده راسخ ملتی مجاهد، انقلابی و فداکار بر قدرت‌های شیطانی قلمداد و تصریح کرده است: با پیروزی عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر در سوم خردادماه سال ۱۳۶۱ معادلات و محاسبات ابرقدرت‌های شرق و غرب و نظام سلطه بین المللی رنگ باخت و جهش بلندی در فروپاشی تدریجی دژهای متجاوزین بعثی و باطل شدن سناریوی نابودی انقلاب و جمهوری اسلامی ایران و در نهایت سربلندی رزمندگان اسلام در پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله رقم خورد.

در ادامه این بیانیه بازخوانی درس‌ها و عبرت‌های حماسه آزادسازی خرمشهر و پیام‌های بزرگ و تعیین کننده آن برای امروز انقلاب و میهن اسلامی، ضرورتی مهم و اجتناب‌ناپذیر توصیف و تاکید شده است: دفاع مقدس ملت ایران به ویژه حماسه بزرگ و شگفت انگیز آزادسازی خرمشهر از لوث وجود پلید و خبیث دشمن اشغالگر نشان داد در نبردهای عظیم و پر چالش مانند جنگ تحمیلی، اگر در برابر جبهه دشمن غفلت کنیم باید مهیای پذیرش تسلط دشمن بر سرزمین خود و تسلیم شدن در برابر خواسته‌های آن باشیم و در مقابل اگر با به صحنه آوردن سلاح اراده و عزم راسخ برابر دشمن صف آرایی و به اردوگاه آن حمله کنیم، بی‌تردید پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود.

این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (رحمة الله علیه) و شهیدان تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و تجدید عهد با مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) و اشاره به ضرورت هوشمندی و هوشیاری برابر نقشه‌ها و طرح‌های شیطانی نظام سلطه و صهیونیسم برای تسلیم ملت ایران و تن دادن به خواسته‌های شیطانی آمریکا و متحدان پلید کاخ سفید، تاکید کرده است: در شرایطی که دشمن علیه ایران اسلامی آرایش جنگی گرفته و با تهاجم در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نیز نفوذ اطلاعاتی درصدد تحمیل اراده ابلیسی خود برآمده است، آحاد ملت و مسئولین بایستی با برافراشتن پرچم وحدت و مقاومت، مهندسی آرایش جنگی مقتدر و متناسب علیه دشمن، احساس مسئولیت ملی و تاریخی را در دستور کار جدی قرار داده و با اقتدا به فرامین رهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی و به کارگیری اراده راسخ و عزم والا در پیچ تاریخی بزرگ امروز، خود را فاتح جنگ اراده‌ها در خرمشهرهای پیش رو قرار داده و موانع و سدهای فراروی پیش روندگی انقلاب و پیشرفت کشور عزیزمان را مرتفع سازند.