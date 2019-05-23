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۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۰

رئیس اداره چای تنکابن و عباس آباد:

سال زراعی خوبی برای چایکاری داریم

سال زراعی خوبی برای چایکاری داریم

ساری - رئیس اداره چای تنکابن و عباس آباد، سال زراعی جاری را سال خوبی برای چایکاری در منطقه برشمرد و گفت: امسال تولید بهتری نسبت به سال زراعی قبل داشتیم.

خسرو سیاسرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، سطح زیرکشت چای در تنکابن را هزار هکتار اعلام کرد و گفت: تعداد بهره برداران و چایکاران فعال در منطقه هزار و ۵۰۰ نفر است.

وی با اشاره به اینکه از شروع چین اول تاکنون هزار و ۳۰۰ تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شده است افزود: قیمت برگ سبز درجه یک سه هزار و ۲۷۵ تومان و درجه دو هزار و ۸۴۹ تومان است.

وی با اظهار اینکه تاکنون ۳۰۰ تن چای خشک تولید شده است، سال زراعی کنونی را بسیار خوب برشمرد و گفت: امسال نسبت به سال زراعی قبل تولید بسیار بهتری داشتیم و سال زراعی خوبی برای چایکاران منطقه بوده است.

سیاسرنژاد درباره مشکلات فراروی چایکاران گفت: در فصل زراعی گذشته با کمبود کود شیمیایی مواجه بودیم و سهمیه دولتی پاسخگوی نیازها نبوده است.

کد مطلب 4624461

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