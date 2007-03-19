تشکیلات خودگردان فلسطین رویکرد کاخ سفید در قبال دولت وحدت ملی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، "نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خوگردان فلسطین در واکنش به بیانیه سفارت آمریکا در تل آویو مبنی براینکه واشنگتن فقط با بعضی از وزرای دولت وحدت ملی فلسطین تعامل خواهد کرد، گفت: همه وزرای این دولت از طرف ابومازن رئیس تشکیلات انتخاب شدند و همه سیاست های وی را به عنوان رئیس اجرایی این تشکیلات اجرا می کنند.

روزگذشته سفارت آمریکا درتل آویو اعلام کرد: کشورش با وزرای وابسته به جنبش حماس که واشنگتن نام این جنبش را در فهرست سازمان های تروریستی گنجانده است، تعامل نخواهد کرد.

"ابوردینه" درادامه سخنان خود اعلام کرد: این نوع برخورد غیرقابل قبول است و وزرای دولت وحدت ملی فلسطین برنامه های سیاسی خود را اجرا می کنند؛ نه برنامه های احزاب و سازمان های سیاسی خود را.

این مقام دولت فلسطین با بیان اینکه "این دولت، دولت ملت فلسطین است"؛ از کشورهای جهان خواست تا با دولت وحدت ملی فلسطین که براساس توافق ملی تشکیل شده و رای اعتماد پارلمان را نیز کسب کرده است، تعامل کنند.

به گفته وی این دولت، دولت ملت فلسطین است.

سخنگوی جنبش فتح نیز درواکنش به اظهارات سخنگوی سفارت آمریکا در تل آویو،هر اقدامی را برای ایجاد تفرقه و دو دستگی بین وزرای دولت وحدت ملی فلسطین رد کرد.

"فهمی الزعاریر" در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: همه وزرا در حق و حقوق و مسئولیت های واگذار شده با یکدیگر مساوی هستند و هر نقشه ای برای ایجاد تفرقه بین وزرا به شکست می انجامد.

وی افزود: ابومازن بر ضرورت تعامل با تمام وزرای دولت وحدت ملی فلسطین به طور مساوی تاکید دارد.

شنبه 26 اسفند مجلس قانونگذاری فلسطین با اکثریت آراء به کابینه اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین رای اعتماد داد و یکشنبه 27 اسفند نخستین جلسه هیئت دولت فلسطین به ریاست ابومازن تشکیل شد.