قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به موجب این تصویبنامه قیمت های تضمینی برنج خزر، فجر و ساحل 6800 ریال، برنج ندا و نعمت 5600 ریال، برنج سپیدرود 5800 ریال و برنج آمل، چرام، یاسوج 4900 ریال تعیین شد.

همچنین به ازای هر درصد شکستگی بیش از 10 درصد برای برنج های آمل 2 و 3 چرام،ندا و نعمت مبلغ 59 ریال و برای برنج های سپیدرود، فجر، خزر و ساحل مبلغ 72 ریال از نرخ های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از 10 درصد برای برنج های آمل 2 و 3، ندا و نعمت و سپیدرو مبلغ 87 ریال و برای برنج های خزر و ساحل مبلغ 96 ریال به نرخ های مصوب اضافه می شود.

بر اساس همین تصویب‌نامه، حداکثر شکستگی قابل قبول 15 درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه 5/7 درصد است.

تصویب‌نامه مذکور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف می کند باهماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت قوانین و مقررات در مورد سازمان های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تامین کننده تنخواه ، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه های تبعی و محل تامین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصویبنامه ، تصمیم های لازم را اتخاذ و به نحوه اجرای آنها به طور مستمر نظارت کند.

به موجب این تصویبنامه ، قیمت گندم و گندم دو روم با 4 درصد افت مفید و 2 درصد افت غیر مفید به ترتیب 2050 و 2150 ریال، جو و ذرت دانه ای با مشخصات و شرایط خرید سال زراعی قبل به ترتیب 1520 و 1620 ریال و چغندر و قند با عیار 16 درصد، 460 ریال برای سال زراعی 86 - 1385 اعلام شد.

هیئت وزیران پنبه (وش) بدون آفت زدگی و عاری از مواد خارجی را 500 ریال، دانه آفتابگردان با 2 درصد افت و 9 درصد رطوبت را 3400 ریال، سیب زمینی پاییزه، سیب زمینی پیازه، سیب زمینی طرح استمرار، پیاز پاییزه، پیاز بهاره و پیاز طرح استمرار مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی را به ترتیب 830، 850 ، 970 ، 610 ، 630 و 650 ریال، تعیین قیمت کرد.