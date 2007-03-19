محور کرج - چالوس باز است

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: روز گذشته برف و کولاک شدیدی محور کرج - چالوس را فراگرفته بود اما با همکاری تیم های راهداری و پلیس راه جاده بسته نشد و فقط اندکی کندی حرکت در محور به وجود آمد.

وی افزود: تیم های راهداری اداره راه گچسر بدون وقفه تمام روز و شب گذشته تلاش کردند و اقدام به نمک پاشی و بازگشایی مسیر کردند که خوشختانه اقدامات آنها کافی و موفقیت آمیز بود.

صفری خاطرنشان کرد: در تمام طول سال به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی تیم های این اداره در آماده باش کامل هستند و به طور 24 ساعته در محور فعال هستند.

وی ادامه داد: در برخی نقاط از جمله دو راهی دیزین به رغم شمار زیاد خودروها ترافیک سنگین اما روانی جریان دارد.

صفری با اشاره به کم عرض و کوهستانی محور یادآور شد: از هموطنان عزیز که از اقصی نقاط کشور از این مسیر تردد می کنند تقاضا می شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی با آمادگی کامل وارد محور شوند و در صورت خواب آلودگی حتما به استراحت بپردازند تا امنیت سفرشان تضمین شود.

وی از مسافران نوروزی خواست برای اطلاع از وضعیت راه ها پیش از حرکت با شماره 141 اطلاعات راه و در خصوص جاده چالوس با شماره تلفن 5282070 - 0261 تماس حاصل نمایند.

به گزارش مهر؛ تیم های راهداری اداره گچسر در چهار نقطه محور کرج - چالوس پست های شبانه روزی دارند.