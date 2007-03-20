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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵

شهرداری مشهد اعلام کرد:

چادرهای اسکان زائران نوروزی از سطح معابر مشهد جمع آوری می شود

همزمان با ایام عید نوروز ، چادرهای اسکان زائران از میادین و معابر سطح شهر مشهد جمع آوری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، شهرداری مشهد اعلام کرد: این اقدام بر اساس تصمیم ستاد تسهیلات امور زائران مشهد انجام خواهد شد.

این ستاد متشکل از نمایندگان استانداری خراسان رضوی ، فرمانداری و شهرداری مشهد است که این تصمیم در آخرین نشست ستاد اتخاذ شد.

در پی این تصمیم ، از این پس زائران به دو کمپ زائر بابا قدرت در بلوار فرودگاه و کمپ طرق در بزرگراه سلسه الذهب ، هدایت خواهند شد.

این اقدام برای حفظ امنیت بیشتر زائران و نیز ارایه خدمت بهتر به آنان ضروری است.

بنابراین گزارش ، برای آگاهی بیشتر زائران از این موضوع به طرق مختلف در سطح شهر اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

کد مطلب 462544

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