چادرهای اسکان زائران نوروزی از سطح معابر مشهد جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، شهرداری مشهد اعلام کرد: این اقدام بر اساس تصمیم ستاد تسهیلات امور زائران مشهد انجام خواهد شد.

این ستاد متشکل از نمایندگان استانداری خراسان رضوی ، فرمانداری و شهرداری مشهد است که این تصمیم در آخرین نشست ستاد اتخاذ شد.

در پی این تصمیم ، از این پس زائران به دو کمپ زائر بابا قدرت در بلوار فرودگاه و کمپ طرق در بزرگراه سلسه الذهب ، هدایت خواهند شد.

این اقدام برای حفظ امنیت بیشتر زائران و نیز ارایه خدمت بهتر به آنان ضروری است.

بنابراین گزارش ، برای آگاهی بیشتر زائران از این موضوع به طرق مختلف در سطح شهر اطلاع رسانی انجام خواهد شد.