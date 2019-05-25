۴ کاراته کا قزوینی در اردوی تیم ملی بزرگسالان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری، مجید حسن نیا، علی اصغر آسیابری و امیر رضا میرزایی از قزوین در دور جدید تمرینات تیم ملی کاراته بزرگسالان شرکت می‌کنند.

اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگسالان برای حضور در لیگ برتر چین از فردا در آکادمی ملی المپیک در تهران آغاز می‌شود.



مربی قزوینی در اردوی آماده سازی تیم کشتی آزاد جوانان

احسان لشگری قهرمان سابق المپیک بعنوان مربی به اردوی آماده سازی تیم کشتی آزاد جوانان دعوت شد.

این اردو طی روزهای ۴ تا ۱۳ خردادماه در خانه کشتی عبداله موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.



تکواندوکاران استان در اردوی تیم ملی دانشجویی

امیرحسین محمدخانلو، مهدی جلالی و مهران برخورداری تکواندوکاران استان به اردوی تیم ملی دانشجویی برای شرکت در سی امین دوره بازی‌های یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۰۱۹، از امروز در تمرینات تیم ملی شرکت می‌کنند.

رقابت‌های دانشجویان قهرمانی جهان، ۱۲ تا ۲۳ تیرماه در ناپل ایتالیا برگزار می‌شود.



فوتسالیست قزوینی در اردوی تیم ملی ناشنوایان

مظاهر شیرزاد ملی پوش قزوینی به دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال ناشنوایان دعوت شد.

دومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال ناشنوایان برای حضور در نهمین دوره مسابقات آسیایی هنگ کنگ و قهرمانی جهان فوتسال سوئیس، از فردا در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون آغاز می‌شود.

اردوی فوق تا ۱۰ خردادماه ادامه خواهد داشت، نهمین دوره بازی‌های آسیایی هنگ کنگ و قهرمانی جهان سوئیس آبان برگزار می‌شود.

رقابت‌های تیراندازی جام رمضان برگزار شد

این رقابت‌ها در دو رشته تفنگ و تپانچه‌ی بادی در سه رده‌ی حرفه ای، همگانی و استعدادهای برتر با شرکت بیش از ٨٠ تیرانداز برگزار شد.

در رده‌ی حرفه‌ای رشته‌ی تفنگ بادی، وحید قدیری، دینافرزادخواه و نرگس قنبری عناوین برتر را کسب کردند در رشته‌ی تپانچه‌ی بادی، زینب طوماری، الهام هریجانی و فائزه زند اول تا سوم شدند.

خانه تیراندازی قزوین میزبان این رقابت‌ها بود.

نایب قهرمانی شطرنج باز قزوینی در رقابت‌های جام رمضان گیلان

در پایان مسابقات بلیتس جام رمضان هیات شطرنج گیلان، آبتین عطاخان از قزوین عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

رقابت‌های شطرنج جام رمضان گیلان، با مشارکت ۱۵۱ شطرنج باز در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت برگزار شد.

فوتبالیست قزوینی به اردوی تیم ملی زیر ۲۰ سال دعوت شد

سهند رضاپور ملی پوش قزوینی به هفدهمین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال فراخوانده شد.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال جوانان از امروز در مرکز ملی فوتبال پیگیری خواهد شد.

مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا از ۲۴ خرداد به میزبانی تبریز برگزار می‌شود.