به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد گفت: راه اندازی بازارهای کالایی میتواند نقدینگی را به سمت بازارهای مالی هدایت کند و فعالان صنعت طلا هم میتوانند با حضور در این بازار برآوردی از قیمتهای آینده طلا داشته باشند.
وی ادامه داد: با راه اندازی این بازار استاندارد سازی طلای آب شده و شمش هم انجام میشود و با عیارسنجی درست ریسک خریداران هم کاهش پیدا میکند.
مدیرعامل بورس کالا افزود: نهاد سیاستگذار هم میتواند به این بازار وارد شود و با اهرمهای عرضه و تقاضا قیمت گذاری را انجام دهد.
سلطانی نژاد درباره بازار آزاد آتی سکه گفت: عدهای بر این عقیده بودند که این بازار سبب افزایش قیمتها در بازار واقعی میشود و به همین دلیل فعالیت این بازار متوقف شد و ما قصد داریم این بازار را با شکل دیگری راه اندازی کنیم.
وی افزود: قصد داریم این بازار را بر روی صندوقهای سرمایه گذاری راه اندازی کنیم تا بتوانیم جذب نقدینگی داشته باشیم، زیرا علت بسیاری از مشکلات در حال حاضر رشد نقدینگی است که رقم آن بعضاً به ۲ هزار هزار میلیارد تومان هم رسیده است و این عدد بزرگی است که به هر جایی برود آنجا را ویران میکند و ما در بورس کالا رسالت داریم که این نقدینگی را به سمت بازارهای مالی جذب کنیم تا به سمت بازارهای مالی نرود، زیرا در بازارهای مالی مانند سیل روانی است که همه چیز را در مسیر خودش نابود میکند و ما با فعال کردن بازارهای مالی جلوی هجوم نقدینگی را به بازارهای واقعی میگیریم.
مدیرعامل بورس کالا گفت: هضم بازارهای مالی برای مردم آسان نیست و به همین دلیل اگر بازار مالی مبتنی بر یک کالا تعریف شود مانند بازارهای مبتنی بر طلا هضم آن برای مردم راحتتر شده و جذب نقدینگی به سمت آن بیشتر خواهد بود.
سلطانی نژاد درباره صندوقهای سرمایه گذاری کالایی افزود: این صندوقها صندوقهایی هستند که اوراق بهادار مبتنی بر کالا میخرند و مدیریتی حرفهای دارد و نیازی نیست که مردم به طور مستقیم وارد شوند و به همین دلیل هیجانات مردم هم در این صندوقها کمتر دخیل خواهد بود.
وی گفت: امسال بر روی یکسری از محصولات مانند زیره، کشمش، شمش طلا و طلای آب شده گواهی سپرده را راه اندازی خواهیم کرد.
امکان ورود خودرو به بورس کالا به دلیل تلاطمات وجود ندارد
مدیر عامل بورس کالا در خصوص ورود خودرو به بورس کالا گفت: تلاطمات این بازار باعث شده نتوانیم به سمت بازار خودرو برویم.
سلطانی نژاد ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر کمیابی عرضه دارد، زیرا منابع مالی به سمت این بازار رفته است و در صورتی میتواند دوباره در بورس کالا عرضه شود که خودرو در یک نظام رقابتی در بازار عرضه شود.
وی گفت: در اوایل سال تعداد کمی خودرو در بورس کالا عرضه شد که به دلیل تلاطمات ادامه روند آن امکان پذیر نیست.
مدیر عامل بورس کالا در خصوص ورود مسکن به بورس کالا نیز افزود: فروش متری مسکن در بورس کالا را به فعالان بازار عرضه کردیم، اما باز هم تلاطمات این بازار نگذاشت که ورود بیشتری به این بازار داشته باشیم.
خودرو سازان نیازهای خود را خارج از بورس تهیه میکنند
مدیر عامل بورس کالا درباره تهیه ورق فولاد از جانب خودرو سازان گفت: خودرو سازان مدتی است که نیاز خود را خارج از بورس تهیه میکنند و ما هم اطلاعی از تهیه این ورق و قیمت آن نداریم.
سلطانی نژاد ادامه داد: سیاست گذاری درباره اینکه خودرو سازان ورقهای فولاد خود را در داخل یا خارج بورس تهیه کنند بر عهده ما نیست، اما من پیشنهادم این است که آنها هم به جرگه خریداران بورس بپیوندند.
وی گفت: به طور سنتی شرکتهای خودرو سازی ورق فولاد مورد نیاز خود را در سیستم بورس در قالب قراردادهای بلندمدت دریافت میکردند، اما الان مدتی است که این اتفاق نمیافتد.
مدیر عامل بورس کالا ادامه داد: از یک تاریخی به بعد بنا به دلیلی آنها به خارج بورس رفتند و تهیه محصولات آنها به خارج بورس منتقل شد، زیرا وقتی کل عرضه در مقابل کل تقاضا قرار بگیرد قیمتها بهتر و منطقیتر خواهد شد و این امکان فقط در بورس کالا اتفاق میافتد.
سلطانی نژاد افزود: اگر بخواهیم قیمتها را کنترل و تثبیت کنیم، این کار را نمیتوانیم در بورس کالا انجام بدهیم، اما در صورت تثبیت قیمتها، تولید کنندههای صنایع پایین دستی ممکن است به جای اینکه مواد اولیه را صرف تولید کنند در قالب رسمی و غیر رسمی صادر کنند و این اتفاق خوبی برای تولید نیست.
وی ادامه داد: وقتی روی کالایی سوبسید داده میشود نفعش به جامعه نمیرسد و ممکن است بیشترین نفع آن به دلایلی به بازار برسد در مورد خودرو هم به همین شکل است.
مدیر عامل بورس کالا افزود: وقتی در مورد قیمت فولاد سوبسید به خودرو سازها داده میشود ممکن است خودرویی که با قیمت پایینتر تهیه میشود به دست مصرف کننده اصلی نرسد.
شکر در حوزه کشاورزی قیمت گذاری میشود
مدیر عامل بورس کالا گفت: شکر و محصولات کشاورزی از جانب سیاست گذاران این حوزه قیمت گذاری و عرضه میشود و بورس کالا در این خصوص دخالتی نداشته است و در صورتی که این محصول در بورس کالا عرضه شود ممکن است خود تولید کننده اصلی یا وارد کننده محصول با قیمت بالاتری محصول خود را بفروشد و سود آن به جیب خود تولید کننده میرود نه اینکه سود آن به دست عدهای دلال برسد.
سلطانی نژاد افزود: در صورت تثبیت قیمتها ممکن است بخشی از محصول به دست مردم هم برسد، اما بخش عمده آن به دست مردم نمیرسد و بهتر است سوبسید در سیستم توزیع مثلاً به صورت کوپن به مردم داده شود تا سود مستقیماً به دست مردم برسد.
معامله هزار و ۳۰۰ تن زعفران در بازار آتی
مدیرعامل بورس کالا گفت: بازار زعفران بازار پررونقی با حضور همه فعالان این بازار اعم از صادر کننده، تولید کننده و افرادی است که انبارداری میکنند و ارزش این بازار به رقمهای قابل توجهی رسیده است.
سلطانی نژاد ادامه داد: در بازار آتی زعفران هزار و ۳۰۰ تن زعفران معامله شده و همچنین در بازار فیزیکی هم بالغ بر صد تن محصول مورد معامله قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بازار زعفران حدود یک سال و دو ماه است که راه اندازی شده، گفت: این بازار نشان میدهد که ظرفیت خیلی خوبی وجود دارد و قیمتها نیز به سمت منطقی شدن پیش میرود، زیرا زعفران یک محصول صادراتی است.
مدیرعامل بورس کالا افزود: زعفران یک محصول صادراتی و تحت تأثیر قیمت دلار است، زیرا در بورس کالا عرضه میشود و در گذشته به این صورت نبود و کشاورز از افزایش نرخ دلار منتفع نمیشد.
سلطانی نژاد خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از کشاورزان و فروشندگان زعفران در بازار بورس حضور دارند، اما همه کشاورزان هم حضور ندارند، ولی شرایط برای حضور همه آنها مهیاست.
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