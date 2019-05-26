محمدصدیق ثابتی مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت بیش از هشت ماه اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان صاحب مدیرکل شد و محمدصدیق ثابتی که پیش از این عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان کردستان مشغول به خدمت بود، با حکم وزیر راه و شهرسازی به این سمت منصوب شد.

محمدصدیق ثابتی مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اخذ کرده و پس از آن مدرک دکترای خود را از دانشگاه Anna کشور هندوستان دریافت کرده است.

عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد سنندج، ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی و ریاست سازمان نظام مهندسی استان کردستان از سوابق مدیریتی محمدصدیق ثابتی است.