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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۳۷

با حکم وزیر راه و شهرسازی؛

محمدصدیق ثابتی مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان شد

محمدصدیق ثابتی مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان شد

سنندج – محمدصدیق ثابتی طی حکمی از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان کردستان انتخاب و منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت بیش از هشت ماه اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان صاحب مدیرکل شد و محمدصدیق ثابتی که پیش از این عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان کردستان مشغول به خدمت بود، با حکم وزیر راه و شهرسازی به این سمت منصوب شد.

محمدصدیق ثابتی مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اخذ کرده و پس از آن مدرک دکترای خود را از دانشگاه Anna کشور هندوستان دریافت کرده است.

عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد سنندج، ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی و ریاست سازمان نظام مهندسی استان کردستان از سوابق مدیریتی محمدصدیق ثابتی است.

کد مطلب 4626081

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