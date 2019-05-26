تمهیدات ترافیکی پلیس راهور تهران در شب بیست و یکم ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان از آنجایی احتمال حضور مردم در امکان مذهبی بیشتر خواهد بود عوامل پلیس راهور از ساعت ۱۸ در نقاط مختلف شهر مستقر خواهند شد تا در خصوص چینش خودروها اقدامات لازم را انجام دهند.

وی گفت: تلاش خواهیم کرد تا از اکثر ظرفیت معابر و پارکینگ‌ها استفاده شود و خودروها به صورت مورب و منظم در پارکینگ‌ها چینش شود.

رازقی با بیان اینکه شهروندان همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند اضافه کرد: اگر در برخی از موارد احتیاج به اعمال محدودیت بود شهروندان حتماً با همکاران بنده در پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند و رانندگان از مسیرهای دیگر استفاده کنند و در معابر دیگری که مشخص شده است پارک کنند.

وی ادامه داد: امشب تردد خودروهای سنگین به ویژه در نقاط مرکزی شب و همچنین عملیات‌های عمرانی ممنوع است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ تشریح کرد: نکته مهم این است، شهروندانی که با لباس تیره و مشکی تردد می‌کنند با توجه به دید محدود رانندگان و تاریکی هوا حتماً در زمان عبور از معابر احتیاط لازم را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: شهروندان حتی المقدور از پیاده روی در سطح سواره رو اجتناب کنند و از محل‌های مجاز و روشن جهت عبور از خیابان استفاده نمایند، زیرا ممکن است رانندگان به دلیل محدودیت دید در شب، قادر به تشخیص آن‌ها نباشند.

سرهنگ رازقی در پایان گفت: شهروندان عزیز باید همواره از رفتارهای غیر قابل پیش بینی از جمله کاهش یا افزایش سرعت در هنگام عبور از خیابان، توقف ناگهانی و دویدن در سطح معابر در این شب‌ها جداً خودداری نمایند، زیرا چنین رفتارهایی باعث می‌شود که راننده نتواند به خوبی رفتار عابرین پیاده را پیش بینی و از برخورد با آن جلوگیری کند