به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، اگر چه مشاغلی همچون توسعه اپلیکیشن‌های نرم افزاری هم کماکان پررونق هستند، اما شغل‌های دیگری نیز وجود دارند که هنوز زمینه استخدام بسیار مناسبی دارند و با این حال افراد اندکی برای پر کردن پست‌های خالی در حوزه‌های مذکور وجود دارند.

بررسی‌های مؤسسه OutSystems که بر مبنای گفتگو با ۳۳۰۰ مدیر برجسته حوزه فناوری اطلاعات انجام شده، نشان می‌دهد عدم توسعه مهارت‌های کاری در برخی حوزه‌های فناوری اطلاعات در حال ایجاد یک بحران است و برای برخی مشاغل مهم در حوزه‌های هوش مصنوعی و امنیت سایبری نیروهای صاحب صلاحیت کافی وجود ندارد.

پژوهش OutSystems نشان می‌دهد در مجموع ۶۵ درصد از شرکت‌های آی تی قصد دارند در سال ۲۰۱۹ ده اپلیکیشن جدید یا بیش از ده اپلیکیشن جدید را عرضه کنند، اما تنها ۳۶ درصد از آنها قصد دارند گروه‌های برنامه نویس و طراح اپلیکیشن خود را بزرگ‌تر کرده و بر تعداد اعضای آنها بیفزایند. همچنین ۶۱ درصد از این شرکت‌ها برای تکمیل هر اپلیکیشن به چهار ماه زمان یا کمتر وقت نیاز دارند.

در میان مشاغلی که مدیران آی تی به استخدام افرادی برای رفع نیازهای خود در آن حوزه‌ها نیاز دارند ولی افراد مستعد را به سختی می‌یابند، پست‌های مرتبط با هوش مصنوعی و طراحی رایانه‌های خودآموز در صدر هستند. ۷۲ درصد از مدیران آی تی گفته‌اند در این زمینه با مشکل جدی مواجه هستند. این رقم در مورد متخصصان امنیت سایبری به ۶۴ درصد می‌رسد. همچنین ۵۶ درصد مدیران آی تی گفته‌اند یافتن متخصص مناسب در حوزه اینترنت اشیا کار دشواری است.